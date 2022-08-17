أدان وزير الثروة السمكية محمد الزبيري اليوم الأربعاء، تعرض الصيادين في محافظة شبوة للمضايقات والمنع من قبل العدوان من مزاولة أعمال الصيد في مياه المحافظة.

وبحسب تصريحه لصحيفة (26 سبتمبر) قال الزبيري: “إن تحالف العدوان ومرتزقته منعوا الصيادين من مزاولة نشاطهم الاعتيادي في مناطق النشيمة وعرقة في شبوة بعد الأحداث التي شهدتها وتشهدتها المحافظة”.

وأضاف الزبيري: أن مرتزقة العدوان يجبرون الصيادين على تحميل السلاح على متن قواربهم وتعريضهم للمخاطر الأمر الذي دفع الصيادين بالتجمع والرفض لهذا التصرف الهمجي من قبل العدوان ومرتزقته.

واستنكر وزير الثروة السمكية ما يتعرض له الصيادون في المناطق الواقعة تحت الاحتلال من امتهان ونهب لمعداتهم وسد الأبواب أمام مصادر أرزاقهم.