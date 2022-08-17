أكتب ما تريد البحث عنه هنا

مقالات مشابهة

أخبار وتقارير

وزير الثروة السمكية يدين منع العدوان للصيادين من مزاولة أعمالهم في شبوة

3
جيبوتي تعتقل 6 صيادين من أبناء عدن

أدان وزير الثروة السمكية محمد الزبيري اليوم الأربعاء، تعرض الصيادين في محافظة شبوة للمضايقات والمنع من قبل العدوان من مزاولة أعمال الصيد في مياه المحافظة.

وبحسب تصريحه لصحيفة (26 سبتمبر) قال الزبيري: “إن تحالف العدوان ومرتزقته منعوا الصيادين من مزاولة نشاطهم الاعتيادي في مناطق النشيمة وعرقة في شبوة بعد الأحداث التي شهدتها وتشهدتها المحافظة”.

وأضاف الزبيري: أن مرتزقة العدوان يجبرون الصيادين على تحميل السلاح على متن قواربهم وتعريضهم للمخاطر الأمر الذي دفع الصيادين بالتجمع والرفض لهذا التصرف الهمجي من قبل العدوان ومرتزقته.

واستنكر وزير الثروة السمكية ما يتعرض له الصيادون في المناطق الواقعة تحت الاحتلال من امتهان ونهب لمعداتهم وسد الأبواب أمام مصادر أرزاقهم.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

التصنيفات

جديد المشهد

أحداث شبوة: طبيعة الصراع.. مجرياته.. تداعياته واتجاهاته

أخبار وتقارير
شهدت شبوة خلال الأسبوع الماضي مواجهات عسكرية بين الانتقالي...
اقرأ المزيد

مدير مركز نزع الألغام: وقف الدعم للمركز سيتسبب في كارثة إنسانية وسقوط آلاف الضحايا

أخبار وتقارير
أكد مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام العميد علي...
اقرأ المزيد

الهجرة الدولية ترصد اكبر موجة نزوح من شبوة جراء مواجهات فصائل المرتزقة

أخبار وتقارير
كشفت الأمم المتحدة، إن 423 أسرة يمنية نزحت خلال...
اقرأ المزيد