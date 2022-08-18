تنفيذاً لتوجيهات الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات يوم الخميس بصرف النصف الأول من معاش شهر اكتوبر ٢٠١٨م للمتقاعدين المدنيين وذلك عبر مكاتب البريد في أمانة العاصمة وعموم المحافظات.

وأوضح الأستاذ ابراهيم احمد الحيفي رئيس الهيئة انه تم ضخ المبالغ النقدية للبريد للبدء بعملية الصرف الخميس ٢٠ محرم ١٤٤٤هـ الموافق ١٨ اغسطس ٢٠٢٢م.

ودعا الإخوة المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين البطائق الشخصية والمعاشية لتسهيل استلام المعاش. مشيداً بجهود كوادر الهيئة وكل من شارك وساهم في تجاوز كل الصعوبات والتعقيدات الناتجة عن تفاقم وزيادة مشكلة نقص السيولة النقدية التي تعاني منها البلاد بسبب نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن فضلاً عن تلك السياسات العدوانية الممنهجة على الاقتصاد الوطني التي أدت إلى أزمات كارثية في كافة القطاعات الخدمية والإنسانية والمصرفية وأخرت دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات الموظفين عن موعدها المحدد.

وأشار الحيفي إلى أن الهيئة وفي إطار اهتمامها المستمر بشريحة المتقاعدين والتخفيف الدائم عن معاناتهم بسبب الحصار المفروض على البلاد من قبل دول العدوان تسعى جاهدة بكل الوسائل الممكنة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها بسبب العدوان وحربهم الاقتصادية الممنهجة على البلاد.