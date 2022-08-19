أثمرت جهود الإدارة العامة للشكاوى في محافظة صنعاء، خلال العام 1443ھ، إنجاز ومتابعة حل ومعالجة ألف و81 شكوى.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة الشكاوى في ديوان المحافظة، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أنه تم تلقّي ألف و153 شكوى خلال العام الماضي، أنجز منها ألف و81 شكوى بنسبة 94 بالمائة.

وبحسب التقرير، تم إحالة 35 شكوى بشأن رشاوى وابتزاز وعرقلة تقديم خدمات لجهات الاختصاص، و604 شكاوى تتعلق بمهام وأعمال المحافظة والمديريات والمكاتب التنفيذية، و442 شكوى متفرّقة على مستوى ديوان ومكاتب ومديريات المحافظة.

وذكر أنه تم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية بخصوص الشكاوى المتعلّقة بالرشاوى وعرقلة الخدمات وحل الشكاوى الخاصة بمهام وأعمال المحافظة والمديريات والمكاتب، والعمل على معالجة الشكاوى المتفرّقة بالتنسيق مع قيادة المحافظة والأجهزة المحلية والتنفيذية والأمنية.

ولفت التقرير إلى استمرار العمل في متابعة حل 71 شكوى مقيدة في سجلات التحري والمتابعة في الإدارة، أغلبها تتعلق بالأعمال وقصور وإخلال بالمهام والمسؤوليات المرتبطة بالمواطنين.

وأكد مدير إدارة الشكاوى، محمد أبو بكر، الحرص على معالجة الشكاوى الواردة أولا بأول من خلال التواصل مع الجهات المعنية.. منوها باهتمام محافظ المحافظة ومتابعته لمهام تلقي وإنجاز الشكاوى، وكذا حرص قيادة المحافظة على تذليل الصعوبات التي تواجه إدارة الشكاوى.

ولفت إلى ما تم تحقيقه من خطوات، خلال العام الهجري الماضي، في تأسيس آليات وأنظمة تلقي وإحالة الشكاوى وتدريب الكادر الوظيفي والرفع من كفاءة الأداء.

وأفاد مدير الشكاوى في محافظة صنعاء بأن خطة الإدارة لهذا العام ترتكز على تأسيس فروع للإدارة في المديريات وتكليف مندوبين في المكاتب التنفيذية والأجهزة الخدمية، وكذا مواصلة بناء القدرات وتطوير مهارات الموظفين.

ودعا الجهات المعنية إلى تعزيز التنسيق مع الإدارة العامة للشكاوى، لتحقيق الأهداف المنشودة من إنشائها، وترجمة توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بحل قضايا المواطنين.