في اطار عمليات النهب المتواصل لثروات اليمن من النفط والغاز غادرت أمس ميناء الضبة بمحافظة حضرموت السفينة العملاقة MARAN CANOPUS محملة بما يقارب مليوني برميل نفط خام

وكانت السفينة العملاقة وصلت في 6 أغسطس الجاري إلى ميناء الضبة، وقامت بتحميل ما يقارب أثنين مليون برميل نفط خام، بقيمة إجمالية تقدر بـ 200 مليون دولار، وفقا لأسعار البورصة.

يشار الى ان نهب النفط الخام اليمني يأتي ضمن مسلسل النهب المنظم من قبل العدوان ومرتزقته لعائدات النفط الخام وثروات اليمن، ومواصلتهم قطع مرتبات موظفي الدولة لأكثر من ست سنوات.

ووفقا للمواقع الملاحية فإن هذه السفيـنة وريتشاو” الصيني لإفراغ حمولتها من النفط اليمني المنهوب