اللجنة المنظمة تدعو للمشاركة في إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد وتحدد الساحات

دعت اللجنة المنظمة للفعاليات، إلى المشاركة الواسعة في إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام بالعاصمة صنعاء والمحافظات.

وحددت اللجنة في بيان لها اليوم الإثنين، شارع المطار بالعاصمة صنعاء مكاناً لمسيرة يوم غدٍ الثلاثاء الساعة العاشرة صباحاً.

كما حددت اللجنة المنظمة ساحة جامع الشعب بالعاصمة صنعاء مكاناً للحضور النسائي في مسيرات إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام في الساعة العاشرة صباح يوم غدٍ الثلاثاء.

وأكدت اللجنة أهمية المشاركة الجماهيرية الحاشدة في هذه الذكرى لتأكيد السير على درب حليف القرآن في مقارعة الطغاة والتضحية في سبيل الله والأمة.

كما دعت اللجنة المنظمة جميع أبناء الشعب اليمني في عموم المحافظات الحرة للمشاركة في إحياء فعاليات ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما وذلك على النحو التالي:

– #ذمار: المدينة – صباح الغد

– #الجوف: ساحتي المتون والمراشي صباح الغد

– #عمران: المدينة – صباح الغد

– #ريمة: مركز المحافظة بمديرية الجبين – صباح الغد

– #صعدة: ساحات المدينة والمرازم وشعارة – صباح الغد

– #حجة: المدينة – صباح الغد

– #الحديدة: المدينة – صباح الغد

– #تعز: الحوبان بمديرية التعزية – صباح الغد

– #مأرب: مديريتي الجوبة وبدبدة – صباح الغد

– #البيضاء: المركز الثقافي بمدينة البيضاء ومدرسة طارق بالسوادية وكلية التربية برداع – صباح الغد