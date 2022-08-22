يهود تل أبيب ينشرون ثقافة قوم لوط في أرض أولى القبلتين.. وأمة الاسلام بصمت القبور ورئيس شواذ اليهود يقول: (هكذا نصنع التاريخ)

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس حكومة الكيان الصهيوني، يائير لابيد، سيشارك هذا الأسبوع في فعالية الذكرى العشرين لتأسيس منظمة شباب اليهود المثليين الشواذ “هنوعار هجائيه”.

وحسب الإعلام العبري، فإن لابيد هو أول رئيس حكومة في الكيان الصهيوني يحضر احتفالات شواذ المثليين، والاحتفال سيقام يوم السبت المقبل في تل أبيب، وسيتضمن حفلا موسيقيا بمشاركة الفنانة الصهيونية الشهيرة دانا انترناشونال، وعدد من الفنانين الآخرين.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” فإنها “المرة الأولى التي اجتمع خلالها رئيس حكومة صهيوني مع أعضاء المثليين كانت بعد يومين من الانتخابات الاولى عام 2019 حيث دعا نتنياهو ممثلين عن جمعية المثليين للاجتماع معهم في مقره بمدينة القدس المُحتلة، إذ تدير هذه الجمعية 120 مجموعة وناد في فلسطين المُحتلة”.

هكذا نصنع التاريخ

من جهته، أعرب المدير العام لجمعية الشواذ الصهاينة، عوفر نويمان، عن سروره من قرار لابيد، حيث قال: “هكذا نصنع التاريخ من خلال الأفعال” وتابع قائلاً: “وصول رئيس الحكومة لابيد إلى الحدث الذي يرمز الى المساواة، والاندماج والفخر للجميع، هو خطوة ستتردد في كل عائلة في إسرائيل”. حد تعبيره.

مدينة المثليين

تم تصنيف تل أبيب كأفضل مدينة للمثليين جنسياً في عام 2011، وفقًا للمسافري من مجتمع المثليين، كما تلقب تل أبيب بـ “عاصمة المثليين في المنطقة” من قبل مجلة آوت وهي المجلة الأكثر شعبية في أوساط المثليين الشواذ.

وتبين استطلاعات الرأي أن غالبية الصهاينة اليهود يؤيدون تشريع زواج المثليين، بالإضافة إلى مايسمى بـ “حقوق التبني” و “تأجير الأرحام” للأزواج والشركاء المثليين.

وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بحدوث بعض عنف المثليين خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي تم انتقادها من قبل رئيس وزراء الكيان السابق بنيامين نتنياهو ومن سبقه شمعون بيريز، تم افتتاح نصب تذكاري مخصص لضحايا مايسمى بـ “الهولوكوست المثليين” في تل أبيب في عام 2014.

سباقون للفساد والإفساد

كيان اليهود الصهاينة الغاصب لفلسطين هو رائد الشواذ في العالم الرسمي الشاذ.

أما أمريكا فهى متاخرة بتاريخ الشواذ ففي عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما وفي عام 2015م أصدرت المحكمة العليا في أمريكا قانون إضفاء الشرعية على زواج المثليين الشواذ. وفي عهد الرئيس بايدن وفي 20 يوليو 2022م اقر مجلس النواب الامريكي مشروع قانون زواج الشواذ المثليين.

بينما يهود تل ابيب المُفسدين في الأرض كانوا الأسبق بالتشريع من عام 2002م والقوننة منذ العام 1988م، إنهم تحالف اليهود ونصارى الاستعمار الذين ينشرون ثقافة قوم لوط في العالم وفلسطين المُحتلة الأرض المباركة التي باركها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين المؤمنين.

اليوم وبكل صفاقة وعهر يهود تل ابيب ينشرون ثقافة الشواذ في أرض مسرى خاتم الانبياء والمرسلين في القبلة الأولى لمسلمين بينما كل الامة الإسلامية في صمت القبور وبعض الدول الإسلامية المطبعة مع بني قينقاع على خطى يهود تل ابيب بجزئية نشر ثقافة الشواذ في تركيا والإمارات.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

25 محرم 1444 هجرية

23 أغسطس 2022م