بعد شربل أبو ضاهر.. بطلة شطرنج لبنانية ترفض التطبيع مع الكيان المؤقت والسيد حسن يشيد: (رهاننا هو على الشّبان من أمثال شربل وناديا)

قررت بطلة الشطرنج اللبنانية، ناديا قاسم فواز، الانسحاب من مهرجان أبو ظبي الدولي الرابع المفتوح، بعدما أوقعها التصنيف في مواجهة لاعب من الكيان الصهيوني في الجولة الرابعة.

وقررت بطلة لبنان “ناديا قاسم فواز” السير على سيرة أقرانها من أبطال الرياضة وترفض التطبيع مع كيان العدو ودعما للقضية الفلسطينية.

ويشارك في المهرجان 36 دولة.

وكان البطل شربل أبو ضاهر في الفنون القتالية المختلفة قد انسحب من بطولة العالم للناشئين التي جرت في أبو ظبي رفضا للتطبيع مع كيان العدو.

السيد نصر الله مشيداً: رهاننا هو على الشّبان من أمثال شربل وناديا

في السياق أشاد السيد نصر الله في كلمة له اليوم الإثنين برفض شباب لبنان اللعب والتطبيع مع لاعبي كيان العدو، وقال: “رهاننا هو على الشّبان من أمثال شربل أبو ضاهر وناديا فوّاز اللذين رفضا اللّعب مع الإسرائيلي”.

وأضاف بالقول أن “انسحاب شربل ابو ضاهر هو موقف وطني وبطولي ونفتخر به وهذا يعني ان المقاومة عابرة للطوائف”.

وكان قد اعرب والد الملاكم اللبناني عن افتخاره بما قام به نجله، كما شكر الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على الموقف الذي اعلنه منوها بما قام به اللاعب اللبناني.

وقال أبو ضاهر “هكذا تربينا وربينا أبناءنا”، مضيفًا “إننا جميعًا أمام عدو محتل للأرض والتاريخ، ووجه من أوجه الصراع العربي، وكل تطبيع معه خيانة”، مردفًا “إننا مسيحيون لكننا مع النهج المقاوم”. ويشدد على أن ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” هي خشبة خلاص لبنان، ووحدها التي تحمي الوطن، ولن نسمح لأحد بأن “يزايد” علينا بهذا الموضوع.