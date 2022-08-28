دراسـة: المشي يقي من إلتهاب المفاصل وهشاشة العظام

كشفت دراسـة طبية حديثة نشرت نتائجها في دورية “التهاب المفاصل والروماتيزم”، عن فوائد المشي بالنسبة لآلام الركبة والتهاب المفاصل والوقاية من هشاشة العظام.

وخلال الدراسـة، تابع الباحثون بكلية بايلور للطب في هيوستن بولاية تكساس الأميركية، أكثر من 1200 مريض بالتهاب المفاصل.

وتوصل الباحثون إلى أن المشاركين في الدراسة الذين مارسوا رياضة المشي، كانوا أقل عرضة بنسبة 40 بالمئة للإصابة بآلام الركبة، مقارنة بمن لا يمارسون هذه الرياضة.

وعن أهمية الدراسـة، قالت الخبيرة في علم المناعة والحساسية والروماتيزم بكلية بايلور للطب غريس هسياو وي لو: “هذه النتائج مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين لديهم دليل على إصابتهم بمرض هشاشة العظام. يمكن أن يساعدهم المشي بشكل كبير”، حسبما نقلت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية.

وأضافت وي لو: “إذا كنت تعاني آلاما في الركبة أو التهاب المفاصل أو هشاشة العظام، فعليك التفكير بممارسة المشي”.

ونصحت الخبيرة في الروماتيزم ممارسي رياضة المشي، بارتداء أحذية رياضية عالية الجودة، وزيادة المسافات التي يقطعونها بشكل تدريجي.

وتعد هشاشة العظام الشكل الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل، ويؤدي لتآكل أسطح المفاصل في الركبة، الأمر الذي يقود لحدوث التهاب حول أسطح المفاصل، ومن ثم تآكل الغضروف والشعور بالألم.

تشجيع التركيز

يشدد الخبراء على أن المشي في الهواء الطلق لمدة عشر دقائق (على الأقل) كافٍ جدا لتشجيع التركيز والثقة في النفس وتعزيز الشعور بالراحة النفسية. هذه الحقائق أكدتها دراسة نشرت نتائجها في مجلة Emotion الناطقة باللغة الإنجليزية قبل أكثر من ثلاث سنوات.

إنقاص الوزن

فسحة وجيزة لعشر دقائق قد يفقد الإنسان خلالها 50 سعرة حرارية، وهو ما يعادل 350 سعرة حرارية في الأسبوع. وإذا ما قام الإنسان بجهد إضافي عبر المزج بين التغذية السليمة والمشي لعشر دقائق، فإنه حتما سيحصل على نتائج إيجابية من كان يعنيه إنقاص وزنه.