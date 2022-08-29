في اسكتلندا.. طرد طالب بسبب عدم اعترافه بالجنس الثالث “كيف تغزو الصهيونية العالم”

نقاش ساخن بين أستاذ في المدرسة الأسكتلندية “أبردينشاير” وهي مقاطعة بحرية في شمال اسكتلندا وطالب في المدرسة تؤدي الى طرد الطالب من المدرسة لانه لا يعترف بوجود جنس ثالث.

ويظهر مقطع فيديو لخلاف ونقاش بين طالب يرفض الإقرار بأن هناك جنس ثالث ويعبر عن رأيه باعتقاده بأن هناك ذكر وانثى فقط، وبين المعلم الذي أصر على أن هناك جنس ثالث ومثليون لهم كامل الحقوق، الأمر الذي انتهى بطرد الطالب من الفصل الدراسي.

ودافعت نقابة المعلمين عن تصرف المعلم، مشيرة إلى أنه يطبق السياسة العامة والموجهات العامة للتعليم، فيما قال الطالب أنه ليس من الممكن علميا أن يكون هناك أكثر من جنسين، ونشر الطالب الذي يبلغ من العمر ١٧ عاما مقطع فيديو للمحادثة التي صورها سرا بينه وبين معله، ولحظة توبيخه من قبل المعلم، 56 عامًا.

وفي الفيديو، يمكن سماع الولد يقول “أعتقد أنه من السخف الاعتقاد بوجود أكثر من جنسين، سيدي”. فيما يخبره المعلم أنه يجب عليه الاحتفاظ برأيه لنفسه.

وتحدى الفتى المعلم بعد طرده من الفصل حيث أخبره المعلم “يحق لك الاحتفاظ برأيك” ، لكن المراهق سأل “إذا كان ذلك صحيحا فلماذا طردتني من الفصل؟”

حكومة اسكتلندا تدخل في المنهج الدراسي الوطني مفهوم الجنس الثالث او مجتمع الميم او قوم لوط بلغة القرآن الكريم او المثليين وتفرضه الحكومة بالمدارس حتى لايكون هناك تمييز ضد الشواذ حسب زعمهم.

الحكومة الصهيونية العالمية تتحكم بالدول الغربية الراسمالية والاستعمارية والامبريالية وتفرض ثقافة الانحلال وبالقانون الوضعي ولغرض في نفس يهود تل أبيب، يمكنهم في الأخير من السيطرة على العالم..الخ.