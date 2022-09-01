بالفيديو.. شيخ قبلي سعودي يدوس على جواز سفره ويناشد القبائل بالنكف نصرة لفتيات دار الأيتام

دعا الشيخ القبلي والمواطن السعودي نادر مطلق الشمري القبائل السعودية إلى نكف قبلي نصرة للفتيات في دار الأيتام في منطقة خميس مشيط عقب تعرضهن للاعتداء من قوات أمنية سعودية.

وفي الفيديو المنشور على حسابه بتويتر تحدث الشمري عن ضرورة نصرة المظلوم ومساندة الضعفاء ورفض كل المظالم التي يرتكبها النظام السعودي بحق مواطنيه، خاصة فئة النساء.

ويظهر الشمري في الفيديو وهو يدوس على جواز سفره تعبيرا عن رفضه لسلوك القوات الأمنية السعودية.

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وفي وقت سابق تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو مسرب يظهر اقتحام سلطات الأمن السعودية لسكن خاص بالفتيات اليتيمات في منطقة خميس مشيط.

ووثّقت المشاهد اقتحام قوات الأمن السعودي لدار أيتام خاصة بالفتيات، في منطقة خميس مشيط، وضرْبَهن وسحلهن لقيامهن بالإضراب؛ احتجاجاً على رفض إدارة الدار منحَهن بعض الحقوق التي طالبن بها.