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صنع محلي 100%.. التصنيع الزراعي يكشف عن (حراثة بذار) محلية الصنع

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صنع محلي 100%.. التصنيع الزراعي يكشف عن (حراثة بذار) محلية الصنع

توصل قطاع التصنيع الزراعي في اللجنة الزراعية والسمكية العليا إلى ابتكار بذارة زراعية لبذر الحبوب بطريقة توفر الوقت والجهد.

ودعت اللجنة في بيان المهندسين وفنيي المخارط والورش إلى تصميم الألة من خلال أخذ مقاسات كل قطعة وتصميمها بالبرامج المحوسبة الخاصة بذلك مبينين مقاس كل قطعة.

وأشارت إلى أنه سيتم توزيع الابتكار على الورش لمن أراد إنتاجها بالتعاون مع المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب ومؤسسة الخدمات الزراعية.

كما دعا بيان اللجنة، أصحاب الورش المنتجين والراغبين في إنتاج معدات زراعية إلى زيارة المؤسسات للحصول على المعلومات المطلوبة وعرض المنتجات عليهم بهدف التعامل معها.

وأوضحت اللجنة الزراعية أنه تم التواصل مع مالكي عدد من الورش والمصنعين لتصنيع آلة البذارة وكذا تصنيع صرابات وحصادات وبذرات.

وبحسب البيان حثت اللجنة المهندسين على تصميم عدة نماذج لبذارات وصرابات وتصميم آلة الغربلة والتعقيم للبذور إضافة إلى كمباينات الحصادة الآلية.

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