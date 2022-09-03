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أخبار وتقاريرجرائم العدوان

16شهيدا و37مصابا ضحايا الالغام والقنابل العنقودية في شهر

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16شهيدا و37مصابا ضحايا الالغام والقنابل العنقودية في شهر

سجل المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام سقوط 53ضحية من ضحايا انفجارات الالغام والقنابل العنقودية من مخلفات العدوان وذلك خلال اغسطس المنصرم.

وقال المركز ان من بين الضحايا الذين سفطوا 16شهيدا بينهم اطفال ونساء و37مصابا توزعوا على ثمان محافظات.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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