عقوبات مالية ورياضية ضد الاتحاد الجزائر ومنتخب المغرب بعد أحداث شغب نهائي كأس العرب للناشئين

أصدر الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم السبت جزاءات مالية ورياضية ضد الاتحاد الجزائري والمنتخب المغربي، بعد أحداث شغب شهدها نهائي كأس العرب بين منتخبي البلدين في وهران غربي الجزائر.

وانتهت المباراة أول أمس الخميس بفوز المنتخب الجزائري للناشئين تحت 17 سنة على نظيره المغربي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ثم اندلعت أحداث شغب في الملعب.

وأوضح الاتحاد العربي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن لجنة الانضباط والأخلاق أصدرت جملة من القرارات تجاه ما حدث عقب انتهاء مباراة منتخبي الجزائر والمغرب.

وذكر البيان أنه تم “تغريم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بـ 120 ألف دولار أمريكي لدخول الجمهور إلى أرضية الملعب”. وأشار إلى أنه قرر “إيقاف لاعب المنتخب الجزائري عبد الحق بن أدير (6) أشهر لتهجمه على حارس المنتخب المغربي”.

الحارس المغربي هو من تسبب في الشجار .. فيديو من إرسال صديق .. شاهد مالم تعرضه شاشات التلفزيون لاحداث مباراة #الجزائر_النغرب #كأس_العرب_للناشئين_2022 pic.twitter.com/hjOzXIH631 — El Capitano 🇩🇿🇩🇿🇩🇿 (@spuerlilo) September 8, 2022

كما قرر “تغريم المنتخب المغربي بـ 25 ألف دولار أمريكي لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب الجزائري”. وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العربي لكرة القدم إلى أن “القرارات قابلة للاستئناف” وفق البيان.

وأمس الجمعة، دعا المغرب الاتحاد العربي إلى اتخاذ إجراءات “صارمة” إثر تعرض منتخبه لأقل من 17 سنة لـ “اعتداء” في الجزائر.

ووصفت رسالة مغربية للاتحاد الأحداث بـ”اللارياضية والوحشية”، معربة عن اندهاشها من “غياب تام للأمن في حضور جماهيري غفير وظروف مشحونة قبل وأثناء المباراة”.

وأدان الاتحاد “الأحداث الوحشية والهمجية التي تعرض لها لاعبو المنتخب الوطني (المغربي) من طرف لاعبي الفريق الخصم (الجزائري) والجماهير التي اقتحمت أرضية الملعب”. ولم يصدر الاتحاد الجزائري تعليقا على القرارات حتى الساعة.