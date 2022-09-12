خوفاً من حزب الله.. كيان العدو الإسرائيلي يشكل كتيبة عسكريّة قرب لبنان

يخطط الكيان الصهيوني لتشكيل كتيبة للرد السريع من المستوطنين لأول مرة منذ تأسيس هذا السرطان على أنقاض فلسطين، وبحسب المعلومات فإنّ الخطة تعتبر رداً على تهديدات حزب الله في لبنان والتحركات العسكريّة للمقاومة في شمال الأراضي المحتلة، حيث يخطط الجيش الإسرائيلي لإنشاء وحدة للرد السريع تتألف من المستوطنين في إنشاء مستوطنة “كريات شمونة”.

وذلك في ظل حديث الإعلام العبريّ التابع للعدو في تغطياته الإخباريّة عن احتماليّة وقوع حربٍ بين الكيان الصهيونيّ والمقاومة اللبنانيّة، أيْ على الجبهة الشماليّة، وقد أطلقت سلطات العدو العنان مؤخراً لوسائل الإعلام الإسرائيليّة بالحديث عن هذا الموضوع، في وقت تحوّل فيه حزب الله اللبنانيّ إلى قوّة تملك من الجهوزية والحنكة السياسية، والقدرات العسكرية ما لم تمتلكه بعض الدول.

وقد عمد الإعلام الإسرائيليّ مؤخراً إلى الحديث تصعيدٍ جديد مع المقاومة اللبنانيّة والمقاومة الفلسطينيّة، فيما يعترف ضباط في “إسرائيل” بأنّها لن تكون قادرة على خوض حرب متعددة الجبهات على الصعيد العسكريّ أو حتى على صعيد الجبهة الداخلية، بل وستتعرض لضربة هائلة قد يقتل فيها الآلاف برأيّهم.

كتيبة إسرائيليّة مُجهزة

يُجهز العدو الإسرائيليّ هذه الكتيبة بالسلاح ووسائل الاتصال والتدريب في دورات الإسعافات الأولية، ومن المفترض أن تبدأ نشاطها على شكل وحدة عسكرية جديدة في هذه البلدة التي يشككل الصهاينة المتطرفين غالبية سكانها، واليوم، وإنّ قرار إقامة مجموعة جهوزية في (كريات شمونة)، وهي قرية الخالصة الفلسطينيّة، وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء السرطان الإسرائيليّ عام 1948.

كما أنّ المدينة الشمالية تجند في هذه الأيام سكاناً منها لتقديم جواب أمنيٍّ عند الحاجة، حيث تم تجنيد 20 عضواً في الحي الشمالي (يوفليم) في (كريات شمونة) ضمن مجموعة جهوزية، ويصل عدد سكان المدينة يصِل إلى 22 ألف شخص، معظمهم من الّذين تمّ جلبهم من الدول العربيّة في شمال أفريقيا، وعلى نحو خاصٍّ من المملكة المغربية.

ووفقاً للإعلام العبريّ، يتم التخطيط في المستقبل لإنشاء مجموعة جهوزيّة إضافية ترتكز على مقاتلين من المدرسة الدينية الواقعة في المدينة وتعطي جوابًا لبقية أجزاء المدينة، ونقل موقع إسرائيليّ عن ضابط أمن البلدية قوله: “نحن ندرك الحاجة العملانية، على ضوء التطورات من الشمال عندما يكون هناك تهديدات باحتلال مستوطنات والتسلل إلى داخلها”، كما نُقل عن رئيس البلدية آفيحاي شترن قوله “في سنوات الـ70 تسلل مخربون وقتلوا 16 شخصًا من سكان المدينة، من بينهم أبناء عائلتي”.

مضيفًا: المتسللون الذين يتسللون من لبنان يأتون إلى مستوطنة (مرغليوت) المتاخمة، وكذلك من المنحدرات إلى (كريات شمونة)، لكننا في ساعة الحقيقة من المهم أنْ نستطيع إعطاء جواب أوليٍّ، لأنّ ردّ الجيش سيستغرق وقتًا، وهؤلاء المقاتلون يمكنهم تقديم جواب على حادثة في بدايتها”، على حد تعبيره.

وفي هذا الخصوص، تنص الخطة الإسرائيليّة الجديدة على أن تجهز أعضاء مجموعة الجهوزية في (كريات شمونة) بأسلحة، وسترات واقية وأجهزة اتصال، إضافة إلى ذلك سيتم تأهيل الطواقم أيضًا على تقديم مساعدة طبية أولية والمساعدة في حال حصول هزات أرضيّة، إضافة إلى أنّ تعزيز الجهوزية لا يتلخص فقط في (كريات شمونة)، بل تجري مناورة ستستمر لعدّة أيّامٍ، وستختبر مجموعات الجهوزية في المستوطنات الحدوديّة سوية مع كتائب فرقة (برعام)، وسيتم اختبار الجواب على سيناريوهات كثيرة مرتبطة بالحدود الشمالية ومن بينها التسلل إلى المستوطنات.

وتأتي تلك الخطوة في وقت تتعاظم فيه قوّة المقاومة اللبنانية العسكريّة والتي تستند بالدرجة الأولى على كمية ونوعية الصواريخ التي يمتلكها حزب الله، وتستخدم استراتيجية الحزب عادةً القذائف والصواريخ كأسلحة هجومية، بالإضافة إلى وحدات المشاة الخفيفة والدروع المضادة للدروع، فضلاً عن الطائرات المسيّرة، وقد بيّن الإعلام العبريّ قبل مدّة أنّ مدى تأثير حزب الله على التدريبات الإسرائيليّة السابقة، وكيف أنّ هاجسه بالنسبة للكيان الاحتلال ما يزال كما كان في السابق، أيْ نفس الهاجس، الذي يقُضّ مضاجع الإسرائيليين، قيادةً ومستوطنين، وإنّ هذا الخبر خيرُ دليل على ذلك.

رُعبٌ إسرائيليّ

أشار “أرييه ديكل” قائد الوحدة الأمنية لبلدة كريات شمونة، مع إقراره بإمكانية تعزيز سيناريو المواجهة العسكرية بين الكيان وحزب الله اللبناني في الأسابيع الأخيرة، أن احتمال تحرك كتيبة “رضوان” التابعة لحزب الله ضد تلك البلدة في أي معركة مستقبلية بين الطرفين لا ينبغي استبعادها، فالعدد ضئيل، وبسبب التهديد العسكري لحزب الله وخطر اختراق هذه المستوطنات من الأراضي اللبنانية، فقد تم اتخاذ قرار تشكيل وحدة الرد السريع.

وبالتزامن مع التغطية الإسرائيليّة المُكثّفة بشأن اندلاع مواجهة قريبة مع حزب الله، بهدِف لتحضير الرأي العّام في كيان الاحتلال لهذا الاحتمال، يأتي قرار تشكيل وحدة الاستجابة السريعة هذه في سياق إعلان صحيفة “إسرائيل هيوم” عن وجود خطة أوسع لإنشاء وحدات استجابة سريعة في مستوطنات أخرى بالقرب من حدود الأراضي المحتلة مع لبنان.

فيما تتحدث أنباء عن إجراء مناورة مشتركة لوحدات الرد السريع في بعض البلدات المحتلة بمشاركة كتيبة “برعام” التابعة للعدو الصهيوني، ما يشير بوضوح إلى أن الكيان الصهيوني بالإضافة إلى خوفه من الوحدات الصاروخية لحزب الله، قلق أيضًا من القوة العملياتيّة لوحدات الحزب القتالية والبرية، خاصة وحدة “رضوان”، في أي معركة عسكرية مستقبليّة.

وفي أكثر من مناسبة، أعرب العديد من الخبراء والمُختصين والمُحللين للشؤون العسكريّة في “إسرائيل” عن خشيتهم العارمة من قوّة سلاح البريّة في جيش الاحتلال، موضحين أنّ المعركة الأخيرة التي خاضتها القوات الإسرائيليّة كانت في حرب تشرين/ أكتوبر عام 1973، ومؤكّدين على أنّ قادة العدو يمتنعون من أيّ حرب جديدة خشية الثمن الباهِظ من استخدام جيش البريّة في الـ”عمليات” التي يقومون بها ضدّ الفصائل الفلسطينيّة في قطاع غزّة، وبما أنّ المقاومة اللبنانيّة المتمثلة في “حزب الله” حققت انتصارات كبيرة على “إسرائيل” وفرضت معادلاتها وغيّرت المحاور القتالية.

وفي ظل القوة العسكريّة للمقاومة بأبعادها العقائدية والماديّة، والتي أحدثت وقعها وصخبها على المستوى المحليّ وعلى امتداد المنطقة، يسود الاعتقاد بأنّه إذا صحّت الانتقادات ضدّ الوحدات البريّة في جيش الاحتلال، فهذا يعني أنّ كلّ الأحاديث عن قوّة البريّة الإسرائيليّة لا أساس لها من الصحّة، وأنّ “إسرائيل” ليست قادرةً على حسم المعركة لا ضدّ حزب الله على الجبهة الشماليّة للأراضي الفلسطينة المحتلة، ولا ضدّ حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزّة المحاصر منذ عقد ونصف.

وما ينبغي ذكره أنّ قدرات حزب الله شهدت نقلة نوعيّة على الصعيد العسكري، إذ زادت ترسانته من الأسلحة من نحو 33 ألف صاروخ وقذيفة قبل حرب 2006 إلى ما يقدر بـ150 ألف صاروخ بحسب بعض التقديرات، ومنها تقدير مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، وكذلك الإعلام الاسرائيلي ومسؤوليه، وقد زاد عدد مقاوميه من بضعة آلاف عام 2006 إلى أكثر من عشرين الفاً إبان الحرب حسب التقديرات نفسها، ويعترف كبار قادة المؤسسة الأمنيّة بأنّ الجبهة الداخليّة للكيان الصهيونيّ ليست جاهزة وليست حاضرة للمواجهة.

كما أنّ المجتمع الإسرائيليّ يُعاني من عقدة عدم الانضباط والتصرّف وفق تعليمات الجبهة الداخليّة، ناهيك عن أنّ “إسرائيل” اعترفت في أكثر من مناسبة أنّ الترسانة العسكريّة التابعة لحزب الله بات أقوى، كمًا ونوعًا، من ترسانة العديد من دول الناتو (حلف شمال الأطلسيّ).

وفي الوقت الذي بات فيه العدو الإسرائيليّ بات العدويضع سيناريو يُرجّحه للحرب المقبلة في لبنان، وهو ثلاثمائة قتيل إسرائيليّ خلال تسعة أيام، وليس هذا فحسب بل تتوّقع تل أبيب أنْ يُطلق ما معدّله 1500 صاروخ يوميًا من لبنان، كما كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة قبل مدّة، نقلاً عن الجنرال أفيف كوخافي القائد العّام لجيش الاحتلال.

لذلك لم يكُن مفاجئًا أبداً أنْ يتحدث أحد المصادر الأمنيّة الإسرائيليّة الرفيعة أنّ التوتّر على الحدود مع لبنان يزيد من إمكانية أنْ تحصل حادثة أمنية كبيرة في الشمال الفلسطينيّ، مضيفاً: “إنّ ذلك لا يُشعر به على الأرض، لكن السخونة تزداد في العمق، إذ إنّنا نحتاج فقط إلى الشرارة التي ستشعل المنطقة”.

ومن الجديربالذكر أنّ التوترات تتصاع بشكل كبير على حدود لبنان والأراضي الفلسطينيّة التي تسيطر عليها العصابات الصهيونيّة، في ظل موقف دفع فيه لبيد مع الوسيط الأمريكي عاموس هوكستين، عجلة المفاوضات بسرعة حول رسم الحدود المائيّة، وقد تسبب توسع اهتمامات الأجهزة الأمنية التابعة للعدو الصهيوني من كريات شمونة في شمال الأراضي المحتلة إلى “كاريش” في أعماق البحر الأبيض المتوسط ​​، خاصة عشية الانتخابات الخامسة على التوالي للكنيست، بطلب رئيس الوزراء بالوكالة يائير لابيد، لطلب المساعدة من حكومة بايدن عن طريق إرسال رسالة غير مباشرة إلى السلطات اللبنانية زعم عدم استعداد تل أبيب لتصعيد الأزمة مع لبنان.

قدرات كبيرة

بحسب تقارير عربية ودوليّة، يمتلك حزب الله يمتلك كميات كبيرة من الصواريخ المضادة للطائرات والقذائف المضادة للسفن، فضلًا عن آلاف من القذائف المضادة للدبابات التي يتمتع عناصره بمهارات في استخدامها، وتشمل نقاط القوة التكتيكية لحزب الله التغطية والإخفاء، والنيران المباشرة، وإعداد المواقع القتالية، فيما ترجح تقديرات العدو أن لدى المقاومة اللبنانية 45000 صاروخ قصيرة المدى تصل إلى 40 كم، من دون قذائف الهاون التي يمتلكها التنظيم إلى جانب 80000 صاروخ متوسط وطويل المدى يتميز بدقته.

وفي هذا الإطار، قال نائب وزير الأمن السابق التابع للعدو، إفراييم سنيه، والذي تبوأ مناصب أخرى كثيرة بالمؤسسة الأمنيّة وفي الكنيست، إنّ التهديد الذي يُكثرون الحديث عنه في الفترة المتضية هو تهديد الصواريخ الدقيقة، بالإضافة إلى الطائرات المُسيّرة المُهاجمة التي تُحلِّق على ارتفاعاتٍ قليلة، ولكنّ التحدّي الذي لا يتناولونه، هو التهديد الإقليميّ المُتمثل بالصواريخ الهايبر، التي تفوق سرعتها بعدّة مرّات سرعة الصوت، وإنّ هذا النوع من الصواريخ يختلِف عن الصواريخ العابرة للقارّات، لأنّ أهدافها ومسارها ليسا متوقّعين، أي منذ انطلاق هذه الصواريخ، وحتى إصابتها الهدف.

ما يعني أنّ قدرات حزب الله العسكريّة تفوق القدرات التي يعرفها العالم عنه، وهي في تزايد مستمر، الشيء الذي يجعل العدو الصهيونيّ مداوماً على إنشاء خطط محتملة لخوض حرب ضد المقاومة اللبنانيّة، رغم أنّ المسؤولين العسكريين الإسرائيليين مُتردّدون بشأن إعداد وتجهيز الإسرائيليين لحرب مستقبلية مع حزب الله، فهناك سيناريو مرجعي من جهة يتحدث عن وابل من الصواريخ والإصابات التي لم يشهدها الكيان منذ إقامة الدولة الطائفيّة على أنقاض شعب فلسطين في النكبة.

ومن ناحية أخرى لا يرغبون في التسبّب في الذعر بين الجمهور، على حدّ تعبيرهم، حيث إنّ اللّواء احتياط في جيش الكيان، والمسؤول السابق لملف تلقّي شكاوى الجنود، يتسحاق بريك، قال إنّ وضع قوات العدو في تدهور، وأنّه منذ 1965 لم يشهد الجيش مثل هذا التراجع، مُشدّدًا في الوقت ذاته على أنّه طالب بتشكيل لجنة تحقيقٍ خاصّةٍ بذلك، لكن دون جدوى.

إذن، تحوّل “حزب الله” بالفعل إلى تهديد حقيقيّ لكيان الاحتلال الغاشم عبر إرساء معادلات ردعٍ جديدةٍ نتيجة، تجعل العدو الإسرائيلي يحسب ألف حساب قبل الدخول في أيّ حرب، في وقت تتحدث فيه بعض الدراسات أنّ حزب الله يعد أضخم قوة عسكرية خارج إطار الجيوش النظامية في العالم، و يمتلك ترسانة هائلة من المدفعية الصاروخية، إضافة إلى صواريخ باليستية، ومضادات للطائرات، وأسلحة مضادة للدبابات إضافة إلى القذائف المضادة للسفن قادرة على ردع العدم أكثر مما يتخيل، وهنا تظهر المقاومة في لبنان كقوة هامة تُخيف الصهاينة بشدّة.

بالمقابل، يظهر العدو الصهيونيّ معترفاً بأنّ الأراضي التي يسيطرون عليها باحتلالهم العسكريّ في فلسطين باتت بالكامل في مرمى صواريخ المُقاومة، بما في ذلك مفاعل ديمونا النوويّ، وجميع المنشآت الحساسّة في “إسرائيل”، فيما يقف عاجزاً عن إدراك وتفسير حجم تنامي وثبات المقاومة في لبنان وغيره، مقدماً للداخل الإسرائيلي على وجه الخصوص، خططاً وانتصارات مخجلة ومكشوفة للتغطية على فشله الحقيقيّ وارتباكه وضعفه.