تفاعل جنوبي مع عرض اتفاق سياسي وعسكري بين صنعاء وعدن

اثارت دعوة لتوحيد القوى اليمنية، الاثنين، تفاعل واسع خصوصا جنوب اليمن، حيث يحاول التحالف تعزيز الانقسام المناطقي وفق سيناريو صراع مستقبلي.

والدعوة اطلقها محمد البخيتي محافظ ذمار والمتحدث باسم لجنة المصالحة الوطنية في حكومة صنعاء، وتضمنت تأكيد على ضرورة توحيد الصف الوطني لمواجهة مؤامرات الاحتلال الأجنبي بثوبه الجديد.

وعرض البخيتي توحد بشان العملية السياسية في حال تم الاتفاق على التوحد في خندق المعركة العسكرية في إشارة كما يبدو إلى تصريحات سابقة لقائد حركة أنصار الله بشان القضية الجنوبية والتي يدعم فيه حل منصف لها. كما حذر الانتقالي من مخطط لواده بعد استكمال التحالف استئصال الإصلاح.

وحظيت الدعوة تفاعل جنوبي واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات مماثلة من قبل القوى الأخرى وتحديدا الانتقالي.