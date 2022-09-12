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أرمينيا أذربيجان.. قتلى وجرحى في اشتباكات على الحدود الأرمنية الأذربيجانية

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أرمينيا أذربيجان.. قتلى وجرحى في اشتباكات على الحدود الأرمنية الأذربيجانية

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية وقوع اشتباكات على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، مؤكدة وقوع خسائر في صفوف قواتها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية تعرض أراضيها عند الحدود لقصف أذربيجاني ليلة الثلاثاء بالمدفعية والطائرات المسيرة.

وأضافت: “في ليلة 12 سبتمبر، قامت وحدات من القوات الأرمينية باستفزاز واسع النطاق باتجاه أقاليم داشكسان وكالبجار ولاشين، أدى لوقوع مواجهة عسكرية على الحدود الأذربيجانية الأرمنية حيث تعرضت بعض المواقع التابعة للجيش الأذربيجاني لقصف مكثف استهدف مناطق سكنية حدودية مما أدى لقوع عدد من القتلى والإصابات في صفوف أفراد الجيش وتضرر البنية التحتية العسكرية”.

وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية اتخاذ وحدات الجيش للإجراءات اللازمة لقمع نقاط إطلاق النار ومنع اتساع نطاق الاشتباكات العسكرية”، مشيرة لوقوع خسائر في العساكر والمعدات العسكرية للقوات الأرمنية.

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