بني حشيش تقدم قافلة عنب كبرى للجبهات

سيّر أبناء عزلة رجام الأسفل وبقية عزل مديرية بني حشيش محافظة صنعاء، اليوم، قافلة عنب كبرى للمرابطين في الجبهات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وخلال تسيير القافلة التي تضمنت 600 سلة عنب من عزلة رجام و200 سلة من بقية عزل المديرية، وقفة حاشدة بحضور أمين عام محلي المديرية ابراهيم الجيلاني ومشايخ ووجهاء المديرية، تدشينا لفعاليات ذكرى مولد خاتم المرسلين على صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسليم.

وفي الوقفة اعتبر المشاركون، تسيير القافلة العاشرة خلال موسم حصاد وجني ثمار العنب لهذا العام جزء من المسئولية والواجب في سبيل نصرة الوطن وتعزيز صمود المرابطين في ميادين الدفاع عن الوطن.

وأوضحوا أن هذه القافلة التي تتزامن مع ذكرى مولد المصطفى، تأتي في اطار إحياء مبادئ التكافل والاحسان وتعزيز التأسي بنبي الرحمة والقدوة الحسنة للأمة وترسيخ ثقافة المبادرة خصوصا في مثل هذه المناسبة الدينية الجليلة.

وأكد مزارعو العنب في مديرية بني حشيش أن رفد الجبهات يمثل الخيار الوحيد لتحقيق النصر وطرد قوى الغزو والاحتلال، مجددين اصطفافهم والسير على درب العزة في الانتصار للوطن والتصدي لمخططات العدوان.