بالفيديو.. حريق مروع في ناطحة سحاب صينية مكونة من 42 طابقا

أظهر مقطع مصور، تناقله مغردون، إحدى ناطحات السحاب وهي تحترق بالكامل جراء نشوب حريق كبير في داخلها.

ووفقا للمقطع المصور الذي أذاعه حساب التلفزيون العام، فإن ناطحة السحاب موجودة في مدينة تشانجشا في وسط الصين، بينما لم تتوفر معلومات عن طبيعة الإصابات ولا عددها.

وكتب الحساب مع المقطع المصور: “يتصاعد دخان كثيف من الموقع، فيما النيران مستعرة بقوة في طوابق عدة من المبنى”، لافتة إلى أن عناصر الإطفاء مارست عملها من أجل تقديم الإغاثة للمحاصرين في المبنى.

#BREAKING: Emergency personnel dealing with large fire at skyscraper in Changsha area of China's Hunan provincepic.twitter.com/nwFJOyrA0M

