وكالة بلومبيرغ: نصف إنتاج النفط الروسي ستشتريه دول أخرى بعد الحظر الغربي

أفادت وكالة “بلومبيرغ” بأنّ “روسيا ستجد أسواقاً جديدة لنصف إنتاجها من النفط الخام، وهو ما سيرفضه الاتحاد الأوروبي اعتباراً من تشرين الأول/ديسمبر المقبل”.

وبحسب الوكالة، يمكن لإندونيسيا وباكستان والبرازيل وجنوب إفريقيا وسريلانكا وبعض دول الشرق الأوسط شراء ما يصل إلى مليون برميل من النفط الخام يومياً هذا الشتاء من روسيا.

وأضافت الوكالة أنه “يمكن لدول المنطقة الأخيرة فقط، استيراد ما يصل إلى 500 ألف برميل من النفط الروسي يومياً، وستتاح لهذه البلدان الفرصة لإعادة توجيه بعض أحجام المواد الخام للتصدير”.

وأفادت الأنباء، الأسبوع الماضي، أنّ “الولايات المتحدة وحلفاء من مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي سوف يفرضون حظراً على النقل البحري للنفط الروسي في 5 كانون الأول/ديسمبر والمنتجات النفطية في 5 شباط/فبراير”.

وفي الوقت الذي تزداد فيه التبادلات التجارية الروسية المرتبطة بالطاقة مع دول أهمها الصين والهند وإيران والسعودية، أكّد الرئيس الروسي أنّ بلاده “ستوقف شحنات الغاز والنفط إذا جرى تحديد سقف للأسعار.