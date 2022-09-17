قائد اللواء 35 مدرع يرفض إخلاء مدرسة حكومية في محافظة تعز ويبقي الطلاب تحت الأشجار لتلقي الدراسة

رفض قائد اللواء 35 مدرع التابعة لمرتزقة العدوان، إخلاء مدرسة حكومية في محافظة تعز مبقياً الطلاب يفترشون ظلال الأشجار لتلقي الدراسة.

وقالت مصادر محلية إن قائد اللواء 35 مدرع، العميد المرتزق عبدالرحمن الشمساني رفض إخلاء مدرسة حكومية في سوق الأحد بعزلة الشعوبة التابعة لمديرية المعافر بمحافظة تعز.

وأضافت المصادر إن قيادة اللواء 35 مدرع حولت المدرسة إلى مقراً عسكرياً منذ سنوات بعد طرد الطلاب من مدرستهم وجعلهم يتخذون من ظلال الأشجار مواقع لتلقي دروسهم.

وأشارت المصادر أن هناك توجيهات صادرة من قائد محور تعز التابع للمرتزقة ومحافظ المحافظة لقائد اللواء 35 بسرعة إخلاء المدرسة وتسليمها لمكتب التربية وإعادة الطلاب لتلقي تعليمهم إلا إن الشمساني رفض كل تلك التوجيهات.

وهدد أهالي الشعوبة بمديرية المعافر بالتصعيد والدعوة لاحتجاجات غاضبة لطرد قوات اللواء 35 مدرع، ولفتت إلى تلويح الأهالي إلى الدعوة للاحتجاجات الغاضبة لطرد قوات اللواء 35 مدرع من المدرسة التي تم تحويلها إلى ثكنة عسكرية وحرمان الطلاب من الدراسة.