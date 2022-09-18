فوضى الجنوب.. انفجاران يهزان عدن وضحايا أطفال وتهديدات بالفوضى بحضرموت والمهرة

هز انفجاران عنيفان ظهر الأحد مدينة عدن الخاضعة لسيطرة ميليشيا الإنتقالي المدعومة اماراتيا. وقالت مصادر محلية إن لغماً مضادا للأفراد زرعه مجهولون في برميل للقمامة خلف معسكر المشاريع في مديرية المنصورة شمال غربي عدن.

مصادر محلية خاصة أكدت ل26سبتمبر نت أن انفجارا آخر وقع في منطقة كلية المجتمع في مديرية دلر سعد وأن الانفجار الأول الذي كان ناتجا عن زراعة لغم تسبب بإصابة ثلاثة أطفال إصابة اثنين منهم خطرة تم اسعافهم إلى مستشفيات عدن وأن الانفجار أعقبه تواجد كبر لمليشيا الانتقالي.

فيما قالت المصادر ذاتها أن الانفجار الثاني كان ناتجا عن عبوة ناسفة ولم يسفر عن إصابات تذكر بالأرواح، فيما تسبب الانفجاران بخسائر مادية شملت تهشم العديد من زجاجات وهياكل السيارات وكذا نوافذ المنازل القريبة من الإنفجارين.

من جانب ءآخر وفي محافظة أبين تتواصل الإشتباكات في أطراف مديرية جعار حيث اندلعت اشتباكات صباح الأحد بين عناصر تابعة لتنظيم القاعدة ومليشيا الانتقالي على خلفية اتهام باختطافات قامت بها عناصر التنظيم الأسبوع الماضي لموظفين أمميين واعترف الانتقالي بعجزه في عدم قدرته على التغلب على عناصر القاعدة معزيا ذلك إلى صعوبة تضاريس المنطقة ومهددا التنظيم وعناصره بالزوال -حد قوله.

الانتقالي الذي عجز عن عناصر تنظيم القاعدة كان قد توعد في تصريح مساء السبت بدخول محافظتي حضرموت والمهرة وقال القيادي بالانتقالي منصور صالح في لقاء تلفزيوني أن هاتين المحافظتين ستخضعا قريبا لما اسماه بقوات الانتقالي الجنوبي.

على ذات السياق استنكرت قيادات جنوبية صمت السعودية والإمارات ودعمهما لما يحدث من قلاقل وصراعات بالمحافظات الجنوبية، متهمين الاحتلال السعودي الإماراتي وادواتهما بزرع التنظيمات الارهابية ودعم كل اشكال الفوضى بعدن والمحافظات الجنوبية الأخرى بهدف بسط نفوذهما على مقدرات الجنوب وابنائه وتنفيذ الأجندة التي لأجلها يشن تحالف دول العدوان السعو إماراتي حربه على أبناء المحافظات الجنوبية وعلى اليمنيين بشكل عام.

على ذات السياق استنكر بيان صادر عن قبائل المهرة استمرار التعزيزات العسكرية السعودية وقال البيان: أنه يرفض أي تواجد لقوات الاحتلال السعودي الإماراتي وادواتهما، محذرا السعودية والإمارات مما اسماه استمرار التصرفات الحمقاء بمحاولة خلط الاوراق واغراق المحافظات الجنوبية بالفوضى، كما حذر البيان من تكرار سيناريو شبوة بمحافظة المهرة.

الجدير بالذكر أن المحافظات الجنوبية باتت تشهد انفلاتا أمنيا كبيرا وتردي بمستوى الخدمات العامة في ظل توقيف للموانئ البحرية والمطارات وسرقة الاحتلال السعودي الإماراتي للثروات النفطية والغازية والسمكية بالمحافظات الجنوبية وتغذيتها للصراعات بين أبناء تلك المحافظات التي تحتلها.

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تقرير رفيق الحمودي