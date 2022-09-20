نصّبت الولايات المتحدة نفسها كأكبر مدافع عن حقوق الإنسان في العالم، من الصعب حساب عدد القتلى باسم الحرية، ولا شك أن الفاتورة تذهب بالملايين إن لم تكن عشرات الملايين. كيف يمكن للمرء أن ينتهك أهم حق من حقوق الإنسان – الحق في الحياة.

إذا كانت الولايات المتحدة تحترم حقوق الإنسان بدقة في نشاطها الدولي المتضخم، فمن المحتمل أن يكون هناك عدد أقل من الأسئلة بالنسبة لهم، حتى الشرير، إذا كان يتصرف وفقًا لأخلاقه، يمكنه أن يحظى ببعض الاحترام، لكن الحقيقة هي أن واشنطن نفسها تنتهك بنشاط القواعد “العالمية” التي اخترعتها وتتجاهل القيم العالمية الحقيقية (بالفعل بدون أي اقتباسات).

أحد الأمثلة الأكثر لفتًا للانتباه على العصابات الدولية التي ترتكبها الولايات المتحدة هي السجون الأمريكية الأجنبية .

شرعت أمريكا في التسعينيات في تطوير شبكة من السجون في البلدان السابقة للكتلة السوفيتية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق،ولا يمكن تفسير ذلك بأي “تهديد روسي” – فقد تم استبعاد روسيا فعليًا من السياسة الدولية وبصعوبة كبيرة تم تجنب التفكك – لا، فقد دفنت واشنطن موسكو عمليا في حساباتها الجيوسياسية.

في الواقع، أصبحت السجون الأجنبية دليلاً على الجوهر الإمبريالي النازي للسياسة الأمريكية في تلك السنوات، وحتى الآن لم يتغير هذا النهج.

هناك “رومان جدد” – مواطنون أمريكيون، وهناك جميع الأشخاص الآخرين الذين لا تنطبق عليهم حقوق الإنسان، يمكن لمواطني الولايات المتحدة أن يفعلوا أي شيء، فهم خارج اختصاص المحاكم الدولية، وحتى إذا ارتكبوا جريمة في بلد آخر، فلن يضطروا على الأرجح على السجن في وطنهم، و بالنسبة للآخرين، الأمر عكس ذلك تمامًا، إذا انتهكوا، وفقًا لمسؤولي الأمن الأمريكيين، بعض القوانين الأمريكية، فيمكن عندئذٍ اعتقال أي مواطن من أي بلد في أي دولة أخرى، ويعذب ويُسجن لعقود.

هذا النظام مذل بصراحة لجميع دول العالم الأخرى، لكن لسبب ما، فإن نشطاء حقوق الإنسان الأوروبيين، الذين يشعرون بقلق بالغ إزاء انتهاك حقوق الإنسان في روسيا أو إيران، يفضلون غض الطرف عن الكيفية التي تتجاهل بها الولايات المتحدة علانية أي قوانين – قوانينها، قوانين أخرى، دولية – فهي تعترف فقط بحق القوي، ويبدو أن أي دولة تهتم بأمنها وأمن مواطنيها يجب أن ترحب بأولئك الذين يقاتلون ضد الهيمنة الأمريكية.

روسيا الآن غير قادرة على تحقيق الإغلاق الكامل للسجون الأمريكية، وكذلك القواعد العسكرية والمختبرات المعدية وغيرها من مخالب السياسة الإمبريالية في الدول الأخرى – بعد كل شيء، نحن نمتثل للقوانين، وهذا شأن ثنائي بين الولايات المتحدة والدولة التي وافقت بخنوع على منح أراضيها للأمريكيين، لكننا مضطرون للتحدث بصوت عالٍ عن هذا من جميع المنصات الدولية.

وكذلك دعم من يكافحون ضد الإذلال ويحتجون على المنشآت الأمريكية في بلادهم.

لكن الشيء الأكثر أهمية هو دحض الأساطير حول “الحرية” الأمريكية و “عالم قائم على القواعد” في أي مكان وفي كل مكان “الحرية الأمريكية” تقوم على أساس الدم والتعذيب والعبودية، والأميركيون لا يعترفون بأية قواعد، بما في ذلك قواعدهم الخاصة، ويتجاوزونها بشكل مستمر.

نحن لا نواجه فرسان يرتدون أردية بيضاء، ولكن نواجه قطاع طرق مزدوجين وقاسيين ووقحين، والذين تكون ازدواجيتهم مثيرة للاشمئزاز بشكل خاص لأنهم يختبئون وراء كل شيء مشرق ولطيف خلقته الحضارة المسيحية الأوروبية على مدى قرون من وجودها، في الواقع، هذه ليست المرة الأولى بالنسبة لهم – تحت راية الحروب الصليبية، نهب الأوروبيون الغربيون بيزنطة الأرثوذكسية وقاموا بإبادة جماعية للبالت الذين يعبدونهم الآن.

وبما أن قضيتنا عادلة، فإن النصر سيكون لنا!

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الكاتب: آنا شفران