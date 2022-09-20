الأهداف والنتائج.. استراتيجية كيان العدو الصهيوني في قصف المطارات السورية

هاجم كيان العدو الصهيوني، السبت، مطار دمشق الدولي بالصواريخ وألحق أضرارا بمنشآت بنيته التحتية، ورافق ذلك سقوط قتلى في صفوف الجيش السوري. ووقع الهجوم على مطار دمشق للمرة الثانية في أقل من أسبوع، فيما قصف الصهاينة قبل 10 أيام مطار حلب عدة مرات هذا العام.

قبل ذلك وفي حزيران (يونيو) الماضي، نتيجة الغارات الجوية التي يشنها الكيان الصهيوني، توقفت أنشطة الطيران في مطار دمشق الدولي لفترة.

مع زيادة عدد الهجمات على مطاري دمشق وحلب، يمكننا أن نفهم أن المطارات أصبحت الآن بؤرة الأهداف العسكرية لعمليات الكيان الصهيوني العدوانية في عمق سوريا، وتسعى تل أبيب لتحقيق أهداف خاصة وراء تكثيف الهجمات على المطارات السورية.

أهداف الكيان الصهيوني من مهاجمة المطارات

تركيز الضربات الجوية الإسرائيلية على مطارات سورية مهمة تأتي ضمن استمرار جهود تل أبيب لإبقاء الأزمات في سوريا نشطة ، ودعم الجبهة الضعيفة للإرهابيين والجهود غير المثمرة لمنع التغيرات الجيوسياسية التي تشكل تهديداً لأمن الكيان القومي ، وكذلك منع تقوية جبهة المقاومة.

في الواقع، بعد مئات الهجمات الصاروخية والغارات الجوية للجيش الصهيوني على الأراضي السورية في السنوات الأخيرة وفشل هذه الهجمات في التأثير على التطورات، يبدو أن تل أبيب تستهدف البنية التحتية الحيوية، وخاصة المطارات السورية المهمة، باعتبارها الوسيلة الأكثر فعالية لتحقيق أهدافها في سوريا.

تعتبر دمشق وحلب مراكز جوية مهمة لسوريا، أما بقية المطارات الأخرى فتشمل قاعدة T-4 في منطقة تياس بمحافظة حمص، والتي يُقال إنها أكبر مطار في سوريا ، ومطار المزة وضمير العسكريين في ريف دمشق، وقاعدة حميميم التي تستخدمها روسيا في اللاذقية، وقاعدة الشعيرات الجوية التي استهدفتها الولايات المتحدة في عام 2017.

بعد مطار دمشق الدولي، شهدت قاعدة T-4 أكبر عدد من الهجمات من قبل الكيان ، حيث استُهدف هذا المطار العسكري بغارات جوية إسرائيلية في أكتوبر 2021، ويناير 2020، ونوفمبر 2019، وأبريل ومايو 2018.

يزعم قادة الكيان الصهيوني دائمًا أن منع المعدات العسكرية، وخاصة الأسلحة الاستراتيجية مثل الصواريخ والطائرات دون طيار وأنظمة الدفاع من الوصول إلى أيدي الجيش السوري أو المقاومة اللبنانية، هو ما يدفعهم للتعدي غير المشروع على أراضي هذا البلد وتدمير بنيته التحتية.

هذا على الرغم من حقيقة أنه وفقًا للسلطات العسكرية لهذا الكيان واعتراف معظم مراقبي التطورات في سوريا والمنطقة، لم يكن لهذه الهجمات أي تأثير على التعاون العسكري والأمني ​​بين طهران ودمشق، حيث نفذت الدولتان دائمًا خططهما المتفق عليها بنجاح.

وبناءً على ذلك، فإن أحد الأهداف المهمة للهجوم على المطارات السورية هو ضرب البنية التحتية الاقتصادية لهذا البلد المنكوب بالأزمة والغارق في مشاكل اقتصادية. في هذه الاستراتيجية، إذا لم تتمكن الحكومة السورية من امتلاك مطارات نشطة للاتصالات الدولية، فستزداد تحديات الحكومة في الفترة الانتقالية لتحقيق الاستقرار الأمني وإعادة الإعمار الاقتصادي.

ويتم ذلك بهدف التأثير على عملية خفض التصعيد بين الدول العربية والحكومة السورية، حيث يتم قطع الاتصال الجوي الآمن بين دمشق والعالم الخارجي ما سيجعل رحلات الوفود الدبلوماسية والاقتصادية الأجنبية إلى سوريا والعكس بالعكس بطيئا.

وفي هذا الصدد، قال رام بن باراك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في برلمان الكيان الصهيوني، في حديث سابق مع إذاعة Ynet التابعة لهذا الكيان، إن هذه الهجمات كانت إشارة للأسد. وأضاف إن “هذا الهجوم يعني أن بعض الطائرات لن تتمكن من الهبوط ووجه رسالة للأسد مفادها بأنه إذا كانت الطائرات المرتبطة بالإرهاب هي التي تريد الهبوط، فسوف تتضرر قدرة النقل السورية”.

وبطبيعة الحال، فإن سوريا بحاجة إلى هذه المطارات بأسرع ما يمكن في عملية الانتقال من الأزمة لأن دمشق تواجه مشاكل اقتصادية وتحاول العودة إلى طبيعتها بعد سنوات من الحرب على الإرهاب.

ومع ذلك، فإن هجمات الكيان على المطارات ستؤثر حتى على وصول المساعدات الإنسانية الدولية. حيث أعلن المفوض لين ولشمان من مفوضية الأمم المتحدة السورية في جنيف يوم الأربعاء الماضي أن هجوم إسرائيل في يونيو / حزيران على مطار دمشق الدولي جعل من المستحيل إرسال مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا لمدة أسبوعين تقريبًا.

بالتأكيد، ستلعب المطارات دوراً حيوياً في تسريع عملية إعادة إعمار سوريا، حيث كان تطوير هذا القطاع أحد الأهداف المهمة للحكومة في السنوات الأخيرة.

في كانون الثاني 2019 ، أعلن وزير النقل السوري علي حمود، في اجتماع مع وفد روسي، عن خطط لبناء ترمنال دولي جديد في مطار دمشق يستوعب 15 مليون مسافر سنويًا. حاليا، مطار العاصمة السورية لديه القدرة على استيعاب خمسة ملايين مسافر سنويا. ووصف وزير النقل السوري هذا المشروع بأنه خطوة ضرورية في أن تصبح دمشق المحور الجوي لمختلف الدول العربية.

تعزيز مساءلة الحكومة السورية

بينما يبدو أن تورط روسيا في الحرب في أوكرانيا جعل الصهاينة يأملون في إضعاف القوة الدفاعية وتقليل القدرات التكنولوجية لإعادة بناء البنية التحتية الجوية السورية، وخاصة أن الصهاينة يعتبرون أن إمكانية شحن صواريخ نظام إس -300 ونظام إس -400 المضادة للطائرات من الروس وتفعيلهما تعتبر أقل الآن، ولكن على عكس هذا الانطباع الساذج، أظهرت التطورات أنه مع استمرار غارات الكيان الجوية على المطارات السورية، حسنت دمشق من قدراتها في مواجهة ذلك.

أدى الهجوم على مطار دمشق الشهر الماضي إلى توقف المطار لمدة أسبوعين، لكن بعد الهجوم الأخير وعلى الرغم من الأضرار التي لحقت بكيان VOR (كيان الملاحة اللاسلكية) الذي يساعد الطائرات على الهبوط على المدرج، فإن الحكومة السورية أعلنت بعد يوم واحد فقط أن المطار جاهز لمواصلة أنشطته العادية.

كما أعلنت الحكومة السورية أنها دمرت عددًا من الصواريخ التي أطلقها الكيان الصهيوني في السماء، ما يشير إلى تحسن قدرة الدفاع الجوي للبلاد.

في الواقع، يمكن توقع أن تهديدات الهجوم على المطارات السورية ستكون غير فعالة في المستقبل القريب على دمشق ، وسيضطر الصهاينة إلى مراقبة مرتفعات الجولان لقوات المقاومة بالقرب من حدود الأراضي المحتلة مع سوريا.