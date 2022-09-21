طائرة اراش2 الايرانية.. كيف ستدمر تل أبيب وحيفا وتسويها بالأرض؟

كشفت إيران، التي أصبحت واحدة من أكبر قوى الطائرات دون طيار في العالم في السنوات الأخيرة، النقاب مؤخرًا عن طائرة دون طيار جديدة تسمى “أراش -2” جذبت انتباه العالم.

وسبب هذا الاهتمام ليس فقط أن إيران أصبحت منتجة للطائرة الانتحارية بعيدة المدى في العالم ، ولكن أيضًا الهدف الذي حددته طهران لهذه الطائرة دون طيار: مهاجمة تل أبيب عاصمة الكيان الصهيوني، وكذلك حيفا، وهي مدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تقريبًا في الطرف الغربي لفلسطين المحتلة، على بعد أقل من 1000 كيلومتر من الحدود الإيرانية.

قاعدة البيانات الأمريكية التحليلية للأخبار “1945” في تقرير بعنوان “إيران تقول إن لديها طائرات دون طيار يمكنها استهداف إسرائيل: هل يمكن أن يكون مثل هذا الشيء صحيحًا؟” لقد تناولت هذه القضية.

وعلى الرغم من أن هذا التقرير لا يقدم إجابة واضحة على السؤال المطروح في عنوانه، إلا أنه يشير إلى أن قدرات الطائرات دون طيار الإيرانية قد تم إثباتها بالفعل، وبالتالي فإن امتلاك طائرة دون طيار يمكنها استهداف أبعد أجزاء فلسطين المحتلة من الأراضي الإيرانية وهذا ليس بعيدًا عن المتوقع.

وفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، قال قائد القوات البرية الإيرانية إن طهران صنعت طائرة انتحارية دون طيار بعيدة المدى يمكنها مهاجمة ساحل إسرائيل على البحر المتوسط ​​(وأبعد نقطة في فلسطين المحتلة من الأراضي الإيرانية). وأعلن العميد “كيومارث حيدري” أن “Arsh-2” (أحدث نوع من الطائرات دون طيار من جيل Arsh-1) صُنعت خصيصًا لاستهداف منطقة حيفا في الدولة اليهودية.

وقال الحيدري بفخر “نحن ننتظر الأمر بنشر هذه الطائرة دون طيار”، مضيفًا إن إيران “ستكشف عن قدراتها في التدريبات المستقبلية”. وخطاب طهران في تهديد إسرائيل هو الحلقة الأخيرة في سلسلة التوترات في خضم “حرب الظل” بين إيران وإسرائيل.

لماذا أصبحت الطائرة المسيرة سلاح إيران المفضل؟

أثبتت الحرب الروسية الحالية مع أوكرانيا أكثر فأكثر أن الطائرات دون طيار تلعب دورًا أوسع في الحرب الحديثة. وهذه الأسلحة الصغيرة والرخيصة نسبيًا وسهلة الاستخدام مثالية للاستخدام من قبل الدول. كما توضح (الصحيفة الإسرائيلية) جيروزاليم بوست، بما أن الطائرات دون طيار لا تحتوي بالضرورة على رادار للكشف عن نقطة إطلاقها، فقد لا يكون مصدرها [والممثل الذي يعمل بها] معروفًا. أصبحت هذه الميزة محور استراتيجية إيران التكتيكية الإقليمية.

وفي السنوات الأخيرة، تمكن هذا البلد من إنكار مسؤوليته عن عشرات الهجمات بطائرات دون طيار، بسبب عدم اليقين بشأن مصدر الأسلحة المستخدمة. منذ استشهاد الجنرال الإيراني قاسم سليماني في عملية بقيادة الولايات المتحدة في عام 2020، زادت طهران بشكل كبير من عملياتها بطائرات دون طيار من خلال مجموعات تعمل بالوكالة. وزادت قدرات إيران الفتاكة والمتقدمة بشكل كبير في العامين الماضيين.

وفق (قاعدة الأخبار اليهودية) أقرت نقابة الأخبار اليهودية في مقال بأن الطائرات الإيرانية دون طيار (ليست بالضرورة من قبل الإيرانيين أنفسهم) “تُستخدم في مجموعة واسعة من العمليات، بما في ذلك الانتقام من قواعد داعش، والدعم الميداني لقوات الحكومة السورية في حملتها لاستعادة السيطرة على الأراضي في سوريا”.

في السنوات الأخيرة، بدأت الجماعات الموالية لإيران في العراق وسوريا باستخدام طائرات دون طيار تحمل متفجرات لمهاجمة العسكريين الأمريكيين والأصول في المنطقة. في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضربت خمس طائرات دون طيار على الأقل مسلحة بالمتفجرات قاعدة التنف في العراق (في الواقع، في سوريا)، حيث يتمركز أفراد عسكريون أمريكيون.

عائلة “أراش”



ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الطائرة المسيرة الجديدة، والتي قيل إنها قادرة على استهداف حيفا، هي نسخة من طائرة دون طيار موجودة تسمى أراش -1. (قاعدة إخبارية إيرانية) تصف “إيران برس” طائرة أراش 1 بأنها “أكثر طائرة انتحارية بعيدة المدى في العالم بدقة عالية”.

أعلن الأدميرال “محمود موسوي” (المتحدث باسم مناورة الطائرات دون طيار الإيرانية الأخيرة عام 2022): “بفضل جهود جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ازداد التحليق المستمر للطائرات الانتحارية للجيش حتى 2000 كيلومتر ما جعل الوصول إلى مدى 2000 كيلومتر بطائرات انتحارية دون طيار مضادة للرادار من جمهورية إيران الإسلامية مالكة الطائرات دون طيار الأطول مدى من هذا النوع في العالم.” يبدو أن أراش -2 أفضل من أراش -1، على الرغم من أن طهران ليس لديها سجل جيد في تضخيم القدرات الفعلية لمنتجاتها.

منذ بعض الوقت، زعمت وكالة أنباء أوكرانية أن إيران نسخت صاروخ سبايك الإسرائيلي المضاد للدبابات وركّبته على طائرة دون طيار. وتشير التقارير إلى أن الحرس الثوري الإسلامي نصب نسخة من سبايك على طائرة “مهاجر 6” دون طيار. وأحد الأنظمة التي قيل أن هذا النظام باعها إلى موسكو.

في الصيف الماضي، كشف مسؤولون أمريكيون أن إيران كانت سترسل مئات الطائرات دون طيار إلى الكرملين لمساعدة حملة الحرب الروسية في أوكرانيا. ووفقًا لمسؤولين في البيت الأبيض، بدأت القوات الروسية في أغسطس/آب الدورة التدريبية للعمل بالطائرات دون طيار في إيران.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز (في أواخر أغسطس) أن الطائرة الإيرانية دون طيار من طراز مهاجر -6 كانت من بين الأسلحة التي تم تسليمها إلى موسكو. هذه الطائرة دون طيار الهجومية الاستطلاعية لديها القدرة على إطلاق أربعة صواريخ موجهة.

لماذا توقيت إصدار البيان الإيراني الأخير؟

بالنظر إلى أن إيران تحاول بوضوح بيع طائراتها دون طيار الأكثر تقدمًا لروسيا، يمكن تفسير الكشف عن أراش -2 في هذه المرحلة في هذا السياق.

وأصبحت TB2 Flagship UAV التركية تصديرًا مربحًا لأردوغان والدعامة الأساسية لترسانة الطائرات دون طيار في أوكرانيا. ربما ترید طهران الاستفادة من هذه الحرب لجذب عملاء أجانب لشراء طائرتها الجديدة دون طيار.