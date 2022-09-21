4 عمليات إطلاق نار صوب قوات كيان العدو في الضفة بالساعات الماضية

شهدت الضفة الغربية 12 عملاً مقاوماً استهدفت قوات العدو والمستوطنين، خلال ال24 ساعة الأخيرة. وتنوعت أعمال المقاومة بين إطلاق نار، وإلقاء زجاجات حارقة، وتصدي للمستوطنين، ومواجهات مع قوات العدو.

ووفق المصادر الفلسطينية، فقد نفذ المقاومون 4 عمليات إطلاق نار على قوات العدو في حاجز دوتان، وحاجز سالم في مدينة جنين، وصوب معسكر عوفر في رام الله، وعلى قوة عسكرية قرب بلدة فقوعة في جنين.

وأصيب جندي خلال مواجهات مع قوات العدو التي اقتحمت بلدة بدو شرق القدس المحتلة. وأحصيت 6 نقاط في رام الله وقلقيلية وجنين ونابلس والقدس والخليل، فيما ألقيت زجاجات حارقة على أهداف للاحتلال.

وخلال الأسبوع الماضي استشهد 4 مواطنين برصاص العدو، فيما قتل ضابط إسرائيلي وأصيب 20 جندياً ومستوطناً، ورصدت 92 نقاط مواجهة، و16 عملية إطلاق نار، و17 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.