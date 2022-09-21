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أخبار وتقارير

فلاشة.. شاهد ملخص العرض العسكري المهيب في العيد الثامن لثورة الـ21 من سبتمبر

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فلاشة.. العرض العسكري المهيب في العيد الثامن لثورة الـ21 من سبتمبر

 

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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