المشهد اليمني الأول/

قال نائب قائد فيلق القدس الإيراني إن سياسة التطبيع ستضع الكيان الإسرائيلي والدول المطبعة في “دائرة من زعزعة الأمن”.

وأضاف العميد محمد حجازي، نائب قائد فيلق القدس في تصريحات لقناة المسيرة “من المؤكد أن سياسة التطبيع ستضع الكيان الصهيوني والمطبّعين أكثر في دائرة انعدام الأمن.. التطبيع الإماراتي الإسرائيلي ليس له أي قيمة فالتطبيع العلني رفع النقاب عن الوجه الإماراتي وأبرز طبيعة خلافهم مع الجمهورية الإسلامية والطريق الذي انتهجوه”.

وتابع قائلا: “الكيان الصهيوني غير قادر على حماية نفسه ولا يستطيع شراء وجلب الأمن للإمارات والدول المطبّعة”.

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل والإمارات إلى اتفاق لإقامة علاقات رسمية بينهما جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في معظم الدول العربية.