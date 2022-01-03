المشهد اليمني الأول

بثت قناة المسيرة مشاهد للحظات استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي بسبع غارات منفذ عفار الجمركي بمديرية السوادية في محافظة البيضاء.

فيما أوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 7 غارات على منفذ عفار الجمركي بمديرية السوادية، وأخريتان على منطقة القنذع في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، مضيفاً أن طيران العدوان شن في الوقت ذاته 8 غارات جوية على مديرية عسيلان في محافظة شبوة.



وأكد المصدر إصابة 3 مواطنين بجروح متفاوتة إثر غارة لطيران العدوان استهدفت مزرعة قات بمديرية نعمان بمحافظة.

وكانت قناة المسيرة قد نفذت في وقت متأخر ليل الأحد نزول ميداني إلى منفذ عفار الجمركي بمديرية السوادية في محافظة البيضاء قبيل استهدافه وذلك لكشف زيف ادعاءات تحالف العدوان.

وكانت مصلحة الجمارك في صنعاء جددت التأكيد في وقت سابق أن ساحة السوادية هي ساحة جمركية قديمة تم انشاؤها في منتصف العام 2019م و يتم استخدامها منذ ذلك الوقت كساحة جمركية بعلم الأمم المتحدة لأغراض مدنية بحتة تخدم المجتمع اليمني بمختلف فئاته.

واستنكرت المصلحة إطلاق تحالف دول العدوان تهديده مساء الأحد عبر وسائل الإعلام التابعة له بأنه سيقوم باستهداف ساحة السوادية التابعة لمركز عفار الجمركي بمحافظة البيضاء.

ولفت البيان إلى ان المصلحة سبق ان نفت ما ذهب إليه تحالف العدوان في تهديده الذي أطلقه مساء يوم الخميس الماضي حول الموقع ، مؤكدا ان وسائل الإعلام المختلفة قامت بالنزول إلى هذه الساحة ودحض أكاذيب وأباطيل العدوان.

وذكر البيان أن هذا الموقع سبق وأنه تم إبلاغ مكتب الأمم المتحدة بصنعاء حال إنشائه وبدء العمل فيه بتاريخ 11 نوفمبر 2019م وتم استهدافه من قبل بتاريخ 3 مايو 2020م.

وحملت المصلحة ، تحالف العدوان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية ما قد يلحق من العواقب الكارثية والخسائر في أرواح المدنيين في حال استهداف ساحة السوادية .

واشارت إلى ان الساحة مكتظة بالسائقين والمواطنين وعمال وغيرهم ، والكثير من البضائع والممتلكات العامة والخاصة.

واكدت ان جمرك السوادية يُعد من الأماكن المدنية التي تُجرم استهدافها القوانين والمواثيق الدولية، داعية وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية إلى النزول إلى الموقع ومعاينته ونقل الحقيقة إلى العالم.