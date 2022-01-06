المشهد اليمني الأول

ارتكب مسلحو “العمالقة” جريمة بشعة تتنافى مع القيم والأعراف اليمنية والإنسانية، من خلال اقتحام منازل الأسر الهاشمية في منطقة “النقوب” في محافظة شبوة واعدام عدد كبير من النساء امام أطفالهن.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مسلحي “ألوية العمالقة” نفذت مساء أمس الأربعاء، حملة مداهمات كبيرة لمنازل الأسر الهاشمية، حيث قامت بإعدام عدد من النساء واختطاف العديد من الشبان والأطفال، واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وأكد الشيخ القبلي “أمين عاطف” شيخ قبائل بني صريم في حاشد، بمنشور له على موقع “الفيسبوك”، أن جريمة انتهاك حرمات منازل الأسر الهاشمية في منطقة النقوب عيب أسود بحق كافة قبائل شبوة.

وفي المقابل برر الإعلامي الجنوبي والقيادي في الإصلاح “عادل الحسني”، الجريمة بالادعاء أن من أرتكبها عبارة عن مجموعة ممن اسماهم بـ”بلاطجة” الضالع ويافع ضمن صفوف ميليشيا الإمارات.

وأضاف الحسني، “هؤلاء البلاطجة دخلوا بيت الميسري وقتلوا نساء العنبوري وتصوروا بمنزل لعكب واليوم دخلوا على أغراض النساء في شبوة”.