عاجل الآن.. إنقلاب السحر على الساحر: مقتلة غير مسبوقة لقوات العمالقة في شبوة.. ومصادر قبلية تكشف تفاصيل المعركة هذه اللحظات “تفاصيل + قائمة بأسماء القتلى”

المشهد اليمني الأول

الآن.. إنقلاب السحر على الساحر: مقتلة غير مسبوقة لقوات العمالقة في شبوة.. ومصادر قبلية تكشف تفاصيل المعركة هذه اللحظات “تفاصيل + قائمة بأسماء القتلى”

تكبدت قوات مرتزقة الإمارات المسماة بالعمالقة المنتمين لجماعات سلفية تكفيرية، خسائر فادحة في الأرواح، عقب محاولاتها السيطرة على مواقع في محافظة شبوة.

وأكدت مصادر قبلية تعرض مرتزقة الإمارات لمقتلة كبيرة راح ضحيتها العشرات من المرتزقة بينهم قادة، أبرزهم أركان حرب قوات العمالقة العميد المرتزق “حسين السعدي”.

وأشارت المصادر إلى تمكن قوات صنعاء من الإيقاع بمجاميع كبيرة لمرتزقة الإمارات في حقل ألغام بعسيلان، مؤكداً تكبد المرتزقة خسائر فادحة.

صنعاء تكشف عن حجم خسائر مرتزقة الإمارات

وكشف القيادي في الحوثيين، أحمد مطهر الشامي، مساء الخميس، عن خسائر غير مسبوقة بالأرواح في صفوف قوات العمالقة المدعومة من الإماراتم.

وقال الشامي في تغريدة على تويتر، إن من وصفهم بـ”مرتزقة ودواعش الإمارات” في شبوة “جُمعوا للحصاد”. موضحاً أنه “في هذه الأيام تم ويتم حصد أرواح مرتزقة ودواعش الإمارات في شبوة بشكل غير مسبوق منذ سبع سنوات”.

وأضاف بالقول: “سيتخلص جنوب اليمن بإذن الله من اوبش مرتزقة ظلموه وعبثوا بأمنه واستقراره وكرامته”.

وكان قد كشف الإعلامي “علي النسي” عن قائمة بيرة بأسماء قتلى مرتزقة الإمارات منهم:

-العميد/ محسن احمد بن عتيق- أحد قيادات قوات العمالقة

-الملازم1/محمد مهدي البكير-اللواء21

-القيادي/محمد علي القيفي

-اسماعيل خالد ثابت العمري

-احمد سعد سليمان

-جهاد ناصر القحيح الحارثي

-حسين احمد المصعبي

-حسين سمران العولقي

-حسين صدام حسين اليافعي

-حسين عوض حشيش الحارثي

-حسين فوزي المصعبي

-خالد الشطيري

-خيري فيصل الصبيحي

-سالم عوض بامزروق

سالم محمد النخعي

-شداد شريف الصبيحي

-صالح الدغاري العولقي

-صالح عبدالله المجحنه المصعبي

-صالح محمد قفيل

-صخر شرف العماد-اللواء21

-صلاح نصر الحدي

-عامر موسى اللحجي

-علاء علي الصبيحي

-علي عبدالله سالم العولقي

-علي احمد النخعي

-علي محمد الشقي

-عمار عوض صالح النخعي

-عمر قاسم محمد النخعي

-غازي مبارك لسود العولقي

-غسان علي المحرابي

-فضل قاسم علي النخعي

-فهد قايد حصيان الحارثي

-فهمي علي صالح النخعي

-مبارك البعجري العتيقي

-محمد احمد النخعي

-محمد باشريح السالمي

-مبخوت قايد حصيان الحارثي

-محمد احمد هماس

-محمد عبدالله الاسلمي

-محمد علي الحسني

-ناصر العريف العولقي

-نصر علي الداودي

-يوسف ناصر الوهباني

مصادر قبلية تبين وضع الميدان

من جانبها نفت مصادر قبلية في محافظة شبوة صحة الأنباء المتداولة حول سيطرة مرتزقة الإمارات على مفرق الدهولي أو الوصول إلى مدينة العليا.

وأشارت إلى أن المعارك الآن تدور في مفرق السعدي الإستراتيجي التي تحاول قوات صنعاء السيطرة عليه، مؤكدةً أن مدينة العليا لا تزال بعيدة عن مرتزقة الإمارات.

ويشن مرتزقة الإمارات مسنودين بغطاء جوي من تحالف العدوان هجوماً على مناطق متفرقة من محافظة شبوة، محاولين تخفيف الضغط على مأرب بعد تحقيق قوات صنعاء انتصارات كبيرة باتجاه مدينة مأرب.

وكانت قد كشفت مصادر مطلعة أن تحالف العدوان عقد صفقة بين مرتزقة حزب الإصلاح (إخوان اليمن) ومرتزقة مايسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، تقضي بطرد حزب الإصلاح من شبوة وحضرموت وتسليمها لمرتزقة الإمارات مقابل قيامهم بالسيطرة على المناطق التي حررتها صنعاء في محافظة شبوة، تحت عناوين مناطقية لتحشيد المقاتلين.