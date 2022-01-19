المشهد اليمني الأول

أعلنت القـوات المسـلحة اليمنية مساء اليوم الإثنين 17 يناير 2022م عن عملية اعصار اليمن باستهداف أهداف حساسة في إمارات دبي وأبوظبي في الإمارات.

وقال المتحدث الرسمي لـ القـوات المسـلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان أذيع الساعة التاسعة والنصف مساءاً أن عملية إعصار اليمن استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاة النفط في المصفح في أبو ظبي وعدداً من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة.

وبينت القـوات المسـلحة اليمنية أن العملية الموفقة تمت بخمسة صواريخ بالستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة، واصفة إياها بالعملية النوعية والناجحة.