المشهد اليمني الأول

صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في سبعة أعوام مقتربة من 90 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء بدعم من شح في الإمدادات وتوترات جيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، وهو ما يثير مخاوف بشأن مزيد من الاضطرابات في المعروض.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء إنه سيدرس فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين إذا غزت موسكو أوكرانيا، فيما كثف القادة الغربيون الاستعدادات العسكرية ووضعوا خططا لحماية أوروبا من أزمة محتملة في إمدادات الطاقة.

كما تصاعدت المخاوف بشأن الشرق الأوسط يوم الاثنين عندما شنت القوات المسلحة اليمنية عملية اعصار اليمن الثانية بشنها هجوما صاروخيا على أهداف عسكرية واقتصادية في أبوظبي ودبي في الإمارات.