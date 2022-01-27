المشهد اليمني الأول

حذر مراسل هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في الشرق الأوسط “روعي كايس” من خطورة الوضع الأمني لزيارة رئيس الكيان الإسرائيلي إلى الإمارات في ظل تعرض الإمارات لهجمات من قبل قوات صنعاء.

وقال كايس في سلسلة تغريدات -تابعها المشهد اليمني الأول-: ليس من المؤكد أنه من الحكمة حقًا الإعلان عن مثل هذه الزيارة في وقت يحاول فيه الحوثيون البحث عن أهداف جيدة في الإمارات.

وأكد كايس أن الوضع مقلوبا في الإمارات ولا يزال من الممكن حدوث أشياء، منوها إلى أن الإعلان زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات كان يجب أن تعلن في وقت الزيارة وليس قبل أسبوع.

وكان قد أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء أن رئيس الكيان سيزور الإمارات نهاية الشهر الجاري في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات، وذلك تلبية لدعوة من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

وأوضحت التقارير أن رئيس الكيان هرتسوج سيصل الإمارات يوم الأحد المقبل، وأن الزيارة ستستمر ليومين.

وذكر ديوان رئيس الكيان الإسرائيلي، في بيان أن هرتسوج سيجتمع خلال زيارته بعدد من المسؤولين الإماراتيين رفيعي المستوى، من بينهم الحاكم الفعلي للإمارات وولي عهد أبو ظبي، بن زايد، ووزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد.

ولفت البيان إلى أن هرتسوج يعتزم زيارة دبي، والاجتماع بنائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم. كما أفاد البيان بأن هرتسوج ينوي الاجتماع بممثلي الجالية اليهودية في الإمارات.

وخلال زيارته، سيفتتح هرتسوج “يوم إسرائيل” في معرض إكسبو 2020 في دبي.

وفي تعليقه على الزيارة المرتقبة، صرّح هرتسوج بأنه “يتشرف أن يصنع التاريخ من خلال عقد أول زيارة لرئيس كيان العدو للإمارات، تأتي هذه الزيارة المهمة في وقت يعمل فيه الكيان والإمارات بجد لوضع الأسس لمستقبل جديد مشترك”.

وأضاف رئيس الكيان بالقول: “أعتقد أن هذه الشراكة الجديدة والشجاعة ستحدث تغييرًا إيجابيًا في الشرق الأوسط وتلهم المنطقة بأكملها، وسنعمل معًا على توسيع الدائرة التاريخية للسلام في ضمن دائرة اتفاقيات أبراهام”، موجهاً شكره لشيخ محمد بن زايد على دعوته، معتبراً إياها فرصة تاريخية لتعميق أواصر الصداقة بينهم.

وعقد بن زايد وهرتسوج، في أكثر من مناسبة، مباحثات هاتفية منذ تولي الأخير منصبه في يوليو الماضي، كان آخرها في 13 يناير الجاري، حين أجرى بن زايد اتصالا هاتفيا مع هرتسوج قدم خلاله تعازيه بوفاة والدة الأخير.

وفي 12 ديسمبر الماضي، كان قد زار رئيس حكومة العدو الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الإمارات، في أول زيارة لرئيس حكومة الكيان الإسرائيلي منذ التوقيع على التحالف الثنائي وتطبيع العلاقات الرسمية بين الجانبين بوساطة أميركية في سبتمبر 2020.