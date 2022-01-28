المشهد اليمني الأول

اعلن مرتزقة ودواعش الإمارات ما يسمى بـ الوية العمالقة المدعومة من الإمارات ايقاف عملياتها العسكرية في محافظة مأرب واعادة تموضعها في محافظة شبوة جنوبي اليمن .

اعلان قوات ما تسمى بـ العمالقة جاء وسط جهود دولية واقليمية لوقف التصعيد بين صنعاء وابوظبي، عقب العمليات العسكرية التي شنتها قوات صنعاء على مواقع عسكرية وحساسة في ابوظبي ودبي .

وقالت قوات العمالقة في بيان رسمي انها قامت بإعادة تموضع لقواتها في محافظة شبوة وبدأت بنقل ألويتها الى عرينها وفق تعبير البيان.

بعد استكمال عملية إعصار الجنوب ألوية العمالقة الجنوبية تعيد تموضعها في شبوة وتبدأ نقل ألويتها إلى عرينها بجاهزية عالية. pic.twitter.com/VtqkhunqUv — المركز الإعلامي ل ألوية العمالقة الجنوبية (@alamalikah) January 28, 2022

وفي هذا السياق سيطر الجيش واللجان الشعبية، الخميس، على مواقع هامة خلال هجوم على مرتزقة الإمارات في محافظة شبوة.

وأفادت مصادر بأن قوات صنعاء نفذت هجوماً على قوات ماتسمى بـ”العمالقة” جنوبي مديرية بيحان غربي شبوة، سيطرت خلاله على قرية الصعديات .

مضيفةً أن صنعاء سيطرت أيضاً في الهجوم على مواقع في سلسلة جبال إستر المطلة على قرى آل ذياب والكراع في وادي النحر جنوبي بيحان.

وأكدت سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة خلال سيطرة قوات صنعاء على تلك المواقع واغتنامها عتادا عسكريا .