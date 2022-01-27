المشهد اليمني الأول

لم تتأخر كثيرًا وحدات الجيش واللجان الشعبية اليمنية عن تنفيذ ما وعدت به من استهداف للعمق الإماراتي بالتزامن أيضًا مع استهداف للعمق السعودي، فالأمر كان منتظرًا ومؤكدًا لأسباب كثيرة، ذكرها أكثر من مرة ويذكّر بها دائماً القادة اليمنيون، بأن الاستهداف النوعي داخل عمق دول العدوان سوف يستمر ويتصاعد، ما دام العدوان مستمرًا في حصاره ومسلسله الإجرامي من القتل والتدمير داخل اليمن.

إعصار اليمن الثانية، هو العملية النوعية التي جاءت بعد عملية إعصار اليمن الأولى، ونفذتها وحدات صاروخية وجوية يمنية، أوضحها – كالعادة – المتحدث العسكري اليمني العميد يحيى سريع بتفاصيلها: “القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيَّر نفذا عمليةً واسعةً في العمقيْن السعودي والإماراتي.

حيث جرى استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعددٍ كبيرٍ من صواريخ ذو الفقار الباليستية، واستُهدفت مواقع حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع “صماد3″ بالإضافة إلى أنَّ القوات المسلحة دكَّت عددًا من القواعد العسكرية في العمق السعودي في منطقة شرورة ومناطق أخرى بعدد كبير من الطائرات المسيرة من نوع قاصف (تو كيه) و(صماد 1)، كما جرى استهداف مواقع حيوية وحساسة أخرى داخل السعودية، في جيزان وعسير بعددٍ كبيرٍ من الصواريخ الباليستية”.

بالنسبة للسعودية، ربما قد تعودت على هذا النوع من الاستهدافات النوعية، ومسلسل عمليات توازن الردع داخل عمقها وصل إلى العملية التاسعة منه، وهي حتى الآن تكابر وتعيش نكرانًا أمام التعامل مع هذه المواجهة العبثية في حربها التي ناهزت السبع سنوات دون نتيجة.

أما بالنسبة للإمارات، فهي بدأت تعتبر بعد عملية إعصار اليمن الثانية (العملية الأخيرة)، أنها دخلت – وهي الدولة الثانية الأساسية من دول العدوان على اليمن – في مسلسل مشابه لمسلسل توازن الردع في السعودية، فهل تستطيع التغاضي عن التعامل بجدية ودقة وحذر ومسؤولية مع هذا المسلسل الحساس والخطر الذي انطلق؟ أم أنها سوف تُجبَر على إعادة النظر في مشاركتها في العدوان على اليمن والانسحاب؟ وما هي النقاط التي يمكن أن تحدد لها قرارها، انسحابًا أو متابعة في عدوانها على اليمن؟

أولًا: التأثيرات العسكرية.. لا يمكن للإمارات تجاهلها، فبين عملية إعصار اليمن الأولى والثانية وصلت وبنجاح كوكبة غير بسيطة من الصواريخ الباليستية والمجنحة ومن الطائرات المسيرة الانتحارية إلى أكثر مواقعها حساسية وأهمية، أهمها قاعدة الظفرة العسكرية، والتي تنتشر وتتمركز فيها وحدات أمريكية، بالإضافة للوحدات الإماراتية – وكان من المفترض، نظرًا لأهميتها العسكرية أن تكون محمية بشكل أكبر وأكثر فعالية من الأجسام الطائرة (الصواريخ والمسيرات) – بالإضافة لاستهداف عدة مواقع حيوية غير عسكرية، كمطار دبي ومنشآت المصفح النفطية المهمة.

ثانيًا: الجدية الواضحة لوحدات الجيش واللجان اليمنية في تنفيذ إنذاراتها وتهديداتها المرتبطة بعدم انسحاب الإمارات من العدوان، وهذه الجدية لم تكن بحاجة لعمليتي إعصار اليمن، الأولى والثانية لكي تتثبت وتتأكد، لأن مسار المواجهة الذي تدير فيه الوحدات اليمنية خلال العدوان أثبت نفسه خلال سبع سنوات بما يملك من مصداقية ومن التزام فعلي في المواجهة وفي الرد النوعي الردعي.

ثالثًا: كما يبدو، حتى لو كانت الإمارات قد دُفِعَت دفعًا نحو الانخراط في العدوان والاستمرار في هذا الانخراط، أو فيما لو كان قرارها في ذلك من تلقاء نفسها، فبمطلق الأحوال، لم تستطع بقواها الذاتية الدفاع عن أجوائها، رغم ما تملك من قدرات دفاعية وصاروخية وجوية، هي من الأفضل والأكثر تطورًا والأغلى ثمنًا في المنطقة، ولم تستطع (أو لم تَرِد) الوحدات الأمريكية المتمركزة داخل الإمارات، أن تدافع عن المواقع والنقاط الحيوية التي تم استهدافها بنجاح.

رابعًا: وقد تكون هذه النقطة هي الأخطر على الإمارات والأهم من بين النقاط المذكورة، وهي أن تصاعد مستوى الاستهداف هو حتمي وأكيد، استنادًا لتجارب سابقة مؤكدة من أغلب الاستهدافات الاستراتيجية التي نفذتها القوى الصاروخية أو المسيّرة اليمنية، الأمر الذي يجعل أغلب المتابعين يستنتجون أن كل عملية إعصار مستقبلية داخل العمق الإماراتي، ستكون أكثر إيلاماً من سابقاتها، لناحية نوعية الأهداف أو لناحية العدد وقدرة التأثير التفجيرية، للصواريخ وللمسيرات التي سوف يتم إطلاقها.

أما لناحية ما تملك الإمارات من نقاط أو عناصر، تعتبر أنها قد تساعدها على الاستمرار بنجاح في هذه المواجهة، فيمكن حصرها في نقطتين فقط، وهما متابعة الضغط في الميدان، وخاصة في معركتي شبوة ومارب، علَّ ذلك يدفع اليمنيين للتراجع أو لوقف الإعصارات التي بدا مسلسلها داخل الإمارات، والنقطة الثانية هي متابعة القصف الجوي للمنشآت المدنية والحياتية وللتجمعات السكانية في اليمن، ولكن عمليًا، برهنت الأحداث والمواجهات والاستهدافات،

أن النقطتين هما دون جدوى بتاتًا، فلا الجيش واللجان اليمنية تراخوا في أي معركة ميدانية، كذلك لم تستطع أي ضغوط جوية واستهدافات لمنشآتها المدنية أو لمواطنيها، مهما كانت ضخمة ومؤلمة، أن تجعلها تستسلم أو توهن من عزيمتها في المواجهة، وهي أثبتت أنها قادرة على الاستمرار في أي مواجهة عسكرية مباشرة، مهما كانت الصعوبات ومهما كانت التضحيات.

انطلاقًا من كل ذلك، لناحية ما تملك وحدات الجيش واللجان اليمنية من نقاط إيجابية لمصلحتها في المواجهة الاستراتيجية التي أطلقتها ضد الإمارات ضمن مسلسل عمليات إعصار اليمن، أو لناحية نقاط الضعف المتعددة التي تحيط بمستوى المواجهة لدى الإمارات أمام هذا المسلسل، لا بد للأخيرة من أن تعيد حساباتها سريعًا وتأخذ درسًا واضحًا، بأن الانسحاب من العدوان على اليمن هو الحل الوحيد لهذه الورطة التي أدخلت نفسها فيها.

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* شارل أبي نادر – كاتب ومحلل عسكري لبناني