المشهد اليمني الأول

انسحاب مفاجئ لمرتزقة الإمارات من محافظة شبوة، بعد أكثر من أسبوعين من العملية العسكرية التي نفذتها في المحافظة، والتي أطلقت عليها بـ”إعصار الجنوب”، وهو الاسم الذي يحمل دلالة انفصالية، تشير إلى المخطط التمزيقي الذي يسعى تحالف العدوان السعودي الإماراتي لتنفيذه في اليمن.

وأعلنت ما تسمى بـ ألوية العمالقة الموالية للإمارات الجمعة إستكمال ما اسموها عملية “إعصار الجنوب”، حيث أكد المركز الإعلامي لهذه القوات الانسحاب، وما أسماه بإعادة التموضع في محافظة شبوة.

وجاء انسحاب هذه المليشيات بعد تصاعد العمليات الهجومية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية على أهداف استراتيجية في العمق الإماراتي، والتي شكلت تهديدا كبيرا للإمارات، فيما تناقلت وسائل الإعلام أنباء عن تواصلات على مستوى رفيع بين أبوظبي وصنعاء ووساطات دولية عرضت من خلالها الإمارات سحب مرتزقتها، مقابل وقف صنعاء لعملياتها الهجومية بالصواريخ البالستية والطائران المسيرة داخل الاراضي الإماراتية.

وهو ما اعتبره الخبراء والمحللون إعلانا للرضوخ من قبل أبوظبي، بعد إدراكها لحجم الخطر الذي بات يشكله سلاح الجو التابع لقوات صنعاء، بعد الضربتين الموجعتين التي تلقتهما في العمليتين “إعصار اليمن 1و 2”.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إن قيادة سلطات صنعاء تلقوا اتصالات على مستوى رفيع عقب الهجومين اللذين تعرضت لهما أبوظبي ودبي الإثنين الماضي والإثنين قبل الماضي بالصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، واللتين استهدفتا مواقع حيوية وقواعد عسكرية بالغة الأهمية في أبو ظبي ودبي.

وبحسب المصادر فقد عرضت الإمارات على صنعاء استعدادها لتنفيذ الانسحاب الكلي من محافظة شبوة ووقف دعم مليشياتها في جبهات مأرب الجنوبية مقابل تراجع صنعاء عن قرار التصعيد الهجومي في العمق الإماراتي.

وأوضحت المعلومات أن صنعاء ردت على “العرض الاماراتي” باشتراط واحد لوقف عملياتها الصاروخية والمسيرة تمثل “بانسحاب كلي وفوري للإمارات من مشهد حرب تحالف العدوان في اليمن”.

وأثارت الهجمات الجوية التي نفذتها قوات صنعاء في العمق الإماراتي مخاوف أبوظبي من تقويض الأمن في الدولة التي يمثل الأمن فيها عنصرا مهما وأساسيا للاستثمارات العالمية فيها، والتي تمثل عمود اقتصادها.

هجوم إخواني على العمالقة والامارات

شن ناشطون واعلاميون من حزب الاصلاح الاخواني هجوما لاذاعا على قوات ماتسمى بـ العمالقة والامارات , على خلفية اعلان هذه المليشيات ايقاف عملياتها العسكرية والانسحاب من مأرب وما قالت عنه إعادة التموضع في شبوة .

الهجوم الذي شنه ناشطو الاصلاح على مواقع التواصل الاجتماعي , وصف قوات العمالقة بانها لاتملك قرار وتحركها ابوظبي .

واعتبروا ايقاف المعارك وانسحاب مرتزقة الإمارات العمالقة بانه خيانة كبيرة , وقالوا ان الإمارات رضخت للحوثيين -حد تعبيرهم- .

في حين أكد اخرون ان الاعلان المفاجئ لمليشيا العمالقة , كان صادما لقيادة قوات المرتزقة في مأرب . مركدين ان ذلك يؤكد ان هذه الحرب عبثية.

قوات الاحتلال السعودي تنسحب من نشطون ولجنة الاعتصام تطالب بمطار الغيضة

انسحبت قوات الاحتلال السعودي من ميناء نشطون في محافظة المهرة شرقي اليمن , دون اعلان مسبق .

ورحبت لجنة الاعتصام السلمي في المهرة، بانسحاب القوات السعودية وطالبت بخطوة مماثلة من مطار الغيضة

وطالب بيان للجنة الاعتصام قوات الاحتلال السعودي بتسليم مطار المحافظة إلى الجهات الرسمية بأقرب وقت ممكن .