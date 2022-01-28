المشهد اليمني الأول

حمل حكام دبي والشارقة وإمارات أخرى محمد بن زايد كامل المسئولية بفعل سياساته المتهورة القائمة على التدخلات الخارجية والتي سبق أن حذروا من تداعياتها مرارا

جاء ذلك على خلفية الهجمات التي نفذتها القوات الصاروخية والطيران المسير اليمني والتي استهدفت العمق الاماراتي في عمليتين متتالين ” اعصار اليمن الاولى والثانية” وفي هذا الصدد قالت صحيفة امارات ليكس ان الخلافات والانقسامات تزايدت بين حكام النظام الإماراتي لاسيما بين إماراتي دبي وأبوظبي.

وبينما تشكل الهجمات الصاروخية مشكلة للإمارات، فإنها بمثابة كارثة كبيرة بالنسبة لدبي تحديداً وقد تسهم هذه الهجمات في تفاقم الخلافات بين أبوظبي ودبي والتي كانت السياسة الخارجية دوماً أحد أسبابها.

وأفادت تقارير عدة بوجود خلافات بين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي رئيس وزراء الإمارات، وبين محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي حول السياسة الخارجية تحديداً.

حيث أفيد بأن بن راشد انتقد سياسات التوسع العسكري الإماراتي في ليبيا واليمن وغيرها، موضحاً أنها كلفت البلاد المليارات دون مقابل.