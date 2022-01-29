المشهد اليمني الأول

بث الإعلام الحربي اليوم السبت مشاهد لعملية عسكرية واسعة في جبهة الأجاشر قبالة نجران توجت بتحرير مساحة تقدر بــ 163 كم مربع .

وأوضح مصدر عسكري أن المواقع المحررة في الأجاشر “سلسلة تباب الربعة”، “معسكر طيبة الاسم”، “سلسلة تباب القذاميل، والقاهرة، والرملة السوداء وجبال الأمهور .

وأشار إلى أن المعارك في جبهة الأجاشر خلفت خسائر كبيرة في عديد وعتاد المرتزقة، وأن طيران العدوان فشل في دعم وإسناد مرتزقته

وأكد المصدر العسكري اغتنام مجاهدو الجيش واللجان الشعبية كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمدرعات والآليات العسكرية .