المشهد اليمني الأول

نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة في جبهتي الاجاشر والظهرة قبالة نجران.

وتمكن المجاهدين من تحرير سلسلة تباب الربعة و معسكر طيبة الاسم الاستراتيجي وسلسلة تباب القذاميل و تباب القهرة والحوار والرملية السوداء وسلسلة جبال الأمهور بمساحة ١٦٣ كليو متر مربع.

وأغتم مجاهدو الجيش واللجان عدد كبير من الاسلحة والمدرعات والاطقم العسكرية وتدمير عدد من الآليات العسكرية ومقتل واصابة عدد من المرتزقة.

وأوضح مصدر عسكري أن العدو حاول الزحف لاستعادة ما خسرة لكن بفضل الله تم التصدي لزحوفاته وتكبيدة خسائر فادحة.

وأشار المصر الى ان العدو شن عدد كبير من الغارات الجوية لمساندة مرتزقته الفارين دون جدوى.