المشهد اليمني الأول

قالت الباحثة الأمريكية الدكتوراة ألكساندرا ستارك* إن ضربات القوات المسلحة اليمنية او ما وصفتهم بـ”الحوثيين” خلقت معضلة صعبة للإمارات لأنها عرضت نموذج الإمارات الاقتصادي للخطر.

وأشارت ستارك إلى أن السعودية رغم تعرضها للكثير من الضربات إلا أنها تحسبها كجزء من تكلفة الاستمرار في قتال الحوثيين، لكن بالنسبة للإمارات فإن هذه تكلفة باهظة للغاية.

ووأضحت ستارك أن النموذج الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة يعتمد على جذب الاستثمار الأجنبي والسياحة، وفي حين أنه من غير المحتمل أن تتسبب ضربات القوات المسلحة اليمنية في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية داخل الإمارات العربية المتحدة ، فإن التهديد بالضربات يكفي بحد ذاته لتعطيل الخطط الاقتصادية لدولة الإمارات.

وأشارت إلى تحذير الخارجية الأمريكية من السفر إلى الإمارات.

ولفتت الباحثة إلى أن المسؤولين الإماراتيين يدركون أنه لا يمكنهم الاستمرار في الوضع الحالي دون تداعيات اقتصادية خطيرة.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن عملية إعصار اليمن الثالثة ) استهدفت عمقَ دويلةِ العدوِ الإماراتي بضربُ أهدافٍ نوعية وهامة في إمارةِ أبوظبي بعددٍ من صواريخ ذو الفقار الباليستية وضربُ أهدافٍ حساسةٍ في إمارةِ دبي بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ نوع صماد 3 ، مؤكدةً أن الإمارات دويلة غير آمنة.

ونصح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع المواطنين والشركات الاستثمارية والمقيمين في الإمارات بالابتعاد عن المنشآت الاقتصادية والحيوية في الإمارات، مؤكدا أن الإمارات غير آمنة.