المشهد اليمني الأول

اثار مقطع فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لناطق الانتقالي علي الكثيري وهو يقوم بتصوير حركات اباحية مع احدى العاهرات الإماراتية.

وظهر الكثيري عاريا وهو في اتصال مرئي على فتاة , وقوبل الفيديو المسرب بضجة كبيرة , ففي حين انتقد البعض نشر هذا الفيديو , ايد اخرون نشره بمبررات كشف حقيقية القيادات التي تدعي المثالية وتقول ان لديها مشروعا للجنوب .

وعبر الناشطون عن إنزعاجهم لما تقوم به دولة الامارات من ابتزاز لحلفائها وتصويرهم ونشرها للرأي العام.

وتضامن انصار الانتقالي مع الكثيري واعتبروه فيديو مفبركا , في حين اكد اخرون ان الفيديو صحيح , وزعموا ان الإمارات تصور فيديوهات خليعة على اتباعها وتقوم بابتزازهم لاحقا .