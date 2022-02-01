المشهد اليمني الأول

اعتبر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، التطبيع مع العدو “الإسرائيلي” بأنه عدوان على الإسلام والمسلمين.

وقال عبدالسلام في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين: ما حظي العدو الإسرائيلي بعملاء كهؤلاء وعلى هذه الشاكلة من الرغبة الجامحة لخدمته لينالوا رضاه ولن يرضى، وعدوانهم على اليمن بعض خدماتهم.

وتوعد عبدالسلام العدو الإسرائيلي وعملاؤه قائلا: “لهم يوم لا محالة آت ستعمهم فيه جميعا بإذن الله لعنة الشعوب”، مؤكدا أن هؤلاء القوم “المطبعين” قد ذهبوا بعيدا.

يشار إلى أن رئيس كيان العدو “الإسرائيلي” إسحاق هرتزوغ وصل، أمس الأحد، إلى الإمارات بدعوة “شخصية” من ولي العهد محمد بن زايد”، وفق ما أعلن مكتبه، وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ إعلان التطبيع.