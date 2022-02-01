المشهد اليمني الأول

استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية – بفضل الله- غرفة عمليات ميدانية تابعة للعدو الإماراتي ومرتزقته في محافظة شبوة.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان له صباح اليوم، أن القوة الصاروخية دكت مساء أمس الاثنين، غرفة عمليات ميدانية تابعة للعدو الإماراتي ومرتزقته في مديرية عسيلان بصاروخ باليستي أصاب هدفه بدقة.

وأكد العميد سريع أن الاستهداف نتج عنه مصرع وإصابة أعداد كبيرة من المرتزقة بينهم إماراتيين.. مشيراً إلى أن هذه الغرفة هي غرفة العمليات التي تدير المعارك في شبوة.