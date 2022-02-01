المشهد اليمني الأول

استقبلت قبيلتا همدان ونهم بمحافظة صنعاء، اليوم الثلاثاء، وفدا من قبائل خب والشعف واليتمة ودهم من محافظة الجوف.

الوفد الزائر ثمن حفاوة الاستقبال في همدان ونهم وشكر السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي على الرعاية والاهتمام وكرم الضيافة.

وأكد الوفد الزائر وقوفه الكامل إلى جانب الجيش واللجان، معبرا عن الجاهزية للمشاركة مع الأحرار في استكمال تحرير الوطن.

ودعا الزائرون المخدوعين من أبناء الجوف إلى اغتنام فرصة العفو العام والعودة مكرمين بين أهلهم وأبناء بلدهم.

وقالوا: “شعرنا بالعزة والفخر بين إخواننا في صنعاء ونتعهد بحماية أرضنا والدفاع عنها.

من جانبهم خاطب أبناء المناطق المحررة قوى العدوان بالقول: “عليكم أن تيأسوا ومجيئنا إلى صنعاء زاد من تماسك الصف وتوحيد الجهود في مواجهتكم”.

وأكدوا أنهم لن يسمحوا بأي محاولة عابثة تستهدف أرضنا المحررة ونحن بالمرصاد لكل غازٍ وعميل.