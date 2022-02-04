المشهد اليمني الأول

وجهت إيران، الخميس، رسالة جديدة للإمارات بالتزامن مع تصاعد الهجمات الجوية على أبو ظبي ودبي وسط مؤشرات على المزيد.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير خارجية إيران حسين امير عبداللهيان ونظيره الاماراتي عبدالله بن زايد.

وأفادت وسائل اعلام إماراتية بأن عبداللهيان وبن زايد ناقشا التطورات في المنطقة، مشيرة إلى أن الوزير الإيراني أبلغ الاماراتيين بأن وجود الكيان “الصهيوني” يمثل تهديد للمنطقة.

وكانت الامارات تعرضت منذ بداية زيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، لضربات جوية متصاعدة بدأتها صنعاء بإعلان استهداف منشآت استراتيجية في أبو ظبي ودبي واتسعت مع إعلان فصائل الوية الحق العراقية تنفيذ هجوم بأربع مسيرات وسط مؤشرات عن مزيد من الهجمات من فصائل المقاومة في المنطقة المناهضة لـ”الاحتلال الإسرائيلي”.

ويشير اتصال عبداللهيان إلى أن طهران التي عززت مؤخرا علاقتها بأبوظبي تسعى لأخراج الأخيرة من المستنقع الجديد عبر نصيحتها بتجنب استفزاز حركات “المقاومة” بمزيد من التقارب مع إسرائيل.

يذكر أن متحدث قوات صنعاء العميد يحي سريع كان اعتبر أمن واستقرار الإمارات مرتبط بخروج من وصفها بـ”أدوات الاحتلال” في أبو ظبي ودبي.