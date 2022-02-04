المشهد اليمني الأول

عاجل.. طيران العدوان يعاود إستهداف هذه المناطق الحساسة في العاصمة صنعاء وسط تحليق مكثف “تحديث مستمر”

عاود طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، بشن عدد من الغارات على العاصمة صنعاء وسط تحليق ستمر.

وأفاد مصدر محلي في العاصمة صنعاء عن شن طـيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة، أربع غارات على مطار صنعاء الدولي. تفصل بين كل غارتين خمس دقائق.

وكان طـيران العدوان قد شن في وقت سابق من اليوم الجمعة ست غارات على منطقة النهدين في مديرية السبعين، وغارة على محيط مطار صنعاء الدولي في العاصمة صنعاء

يشار الى ان طيـران العدوان شن 12 غارة جوية على مديرية حرض في محافظة حجة و7 غارات جوية على مديرتي الوادي والجوبة في محافظة مأرب وغارة جوية على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.