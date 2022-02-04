المشهد اليمني الأول

قتل عدد من ضباط وجنود الجيش السعودي في معارك مع قوات الجيش واللجان الشعبية في منطقة حرض الحدودية بين اليمن والسعودية.

وقالت مصادر قبلية أن ضباط وجنود من القوات السعودية قتلوا في المعارك الدائرة في منطقة حرض.

واضافت المصادر ان القوات السعودية اخلت جثث عسكريين بصفوفها , فيما لا تزال عدد من جثث القوات السعودية وومرتزقتها عالقة في مناطق الاشتباكات .

يشار الى أن المعارك في منطقة حرض الحدودية أشتعلت خلال الـ 24 الساعة الماضية عقب تعرض قوى العدوان لخسائر وانتكاسات كبيرة في جبهات شبوة ومأرب خلال الايام الماضية، فيما زعم مرتزقة العدوان البدء بعملية هجومية تستهدف المنطقة “حرض” -حد زعمهم-.

يأتي تصعيد قوى العدوان ومرتزقته في حرض الحدودية لغرض التخفيف من هجمات الجيش واللجان الشعبية على مدينة مأرب التي باتت قاب قوسين أو أدنى من التحرير..