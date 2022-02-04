المشهد اليمني الأول

أكد عضو الفريق الوطني المفاوض عبدالملك العجري أن الاعداد للتورط الإماراتي كان قد بدأ منذ الفترة التي تيقن الأمريكي أن معركة مأرب على أبواب الحسم.

وأضاف العجري للمسيرة قوله “في لقاءنا الأخير مع المبعوث الأممي قلنا لهم أن لديهم خلل في فهم المسألة وأن دخول الاماراتي لن يكون له تأثير في تغيير موقفنا الذي يشترط تقديم الملف الانساني على بقية الملفات”.

وأشار إلى أنه ما دامت الامارات دخلت الحرب فعليها انتظار رد موجع واستمرارها في المعركة سيكلفها أكثر مما تتوقع، مضيفاً نحن لا نستهدف إلا من استهدفنا ومن الطبيعي أن نرد على مصدر التهديد أيا كان ما دامت له يد في العدوان على اليمن.