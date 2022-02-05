المشهد اليمني الأول

دار ندوة القرن بـ 58 كـيـان وجهة ودولة يهودية ومسيحية صهيونية ونصرانية وبوذية وهندوسية من كل قارات العالم.. تتأهب لغزو الساحل الغربي لليمن المقبرة البحرية للغزاة بالقرن 21 الميلادي.. وسجل يا تاريخ “هنا اليمن”

ابليس العصر الصهيونية العالمية

تمكنت الصهيونية العالمية من حشد 59 دولة وحلف وكـيـان في المناورة البحرية في البحر الأحمر الساحل الغربي قبالة المياه الإقليمية اليمنية من كل قارات العالم تمهيداً لغزو واحتلال الساحل الغربي لليمن ولسلخه عن اليمن وبكيانات استعمارية خائنة مُطبعة مع تل ابيب اليهود الأشد عداوة للذين آمنوا وبوظيفة حراس للكيان الصهيوني في باب المندب وكل الساحل الغربي للبحر الأحمر لضمان ميلاد المولود المسخ المنتظر المسمى يهودية وعبرية كـيـان العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين العربية والمقدسات الإسلامية بما يكفل أمن الـ كـيـان العبري في القرن ال 21 الميلادي.

فالكيان الصهيوني يختنق من باب المندب بوجود انصار الله كما قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كـيـان العدو العبري السابق، والصهيونية العالمية عقدت مؤتمر دار الندوة وحضر ابليس الرجيم المؤتمر وكرر نفس الخطة السابقة الجديدة لتوزيع دم اليمن ارضاً وانساناً على مساحة جغرافيا الكرة الأرضية وليضيع حق اليمن التاريخي والطبيعي، واليمن لم يعد يمن بدول العالم الغازي الطاغي الباغي الظالم المُستكبر المُتصهين والصهيوني لإطفاء وهج ونور وانوار وضياء المسيرة القرآنية المباركة، وبوجود 15 نظام رسمي متأسلم عربي واعرابي وعجمي عصماني تابع للصهيونية العالمية والاخوة الماسونية.

وحوش عالمية

تم جمع 58 وحش ضاري مادي من كل قارات العالم للهجوم الغادر والغدار على الساحل الغربي لليمن، منهم 18دولة باغية من قارة آسيا ومعهم الخائن هادي و 14 دولة مرتزقة من قارة افريقيا و9 دول ظالمة من قارة اوروبا و3 دول غاشمة من قارة امريكا الجنوبية ودولتين متوحشتين من قارة امريكا الشمالية ودولة واحدة من قارة أوقيانوسيا و11 حلف بودي جارد اكثر توحشاً من كل اصقاع العالم، وقائد المناورة والغزو هو الشيطان الاكبر امريكا ونائب القائد هي بريطانيا المسيحية الصهيونية وشريكهم بالتخطيط والقتل والقيادة هو العدو الصهيوني تل ابيب.. (وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِأَعۡدَاۤىِٕكُمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِیࣰّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِیرࣰا) صدق الله العلي العظيم.

قبائل الجرمان والانجلو ساكسون

الصهيونية العالمية اماطت الأقنعة عن وحوشها الغادرة والغدارة ومن كل الاطياف للانقضاض على يمن نفس الرحمن ويراد للغدة السرطانية الصهيونية اليهودية العبرية ان تتنفس الصعداء من باب المندب والساحل الغربي لليمن ولتتوسع وبالراحة وعلى كيف كيفها، ولتمسي فلسطين العربية من الماضي والمقدسات الإسلامية في خبر كان وبيت المقدس الشريف لا محل له عند عرب التطبيع واعراب الخيانة وعجم تأسلم تركيا الاخوان كل ذلك يراد له ان يكون بعد اهدار دم يمن الايمان والانصار بين قبائل الهكسوس والعم سام أمريكا وقبائل الانجلو ساكسون بريطانيا والجرمان الألمان وبقيادة مباشرة من يهود بني قينقاع وبني قريظة وخيبر ونضير الزمان والمكان تل ابيب وأدواتهم الخوان مصر السيسي وتركيا أردوغان والمحمدين بن زايد والمهفوف بن سلمان.

إقرار خطة مؤتمر دار الندوة الثالث عشر

انتهى مؤتمر دارة الندوة الثالث عشر المنعقد افتراضياً بين 58 دولة و كـيـان دموي وبحضور ابليس الرجيم وقرن الشيطان النجدي الى اعتماد الخطة الاجرامية المتوحشة، وتوزعت المهام بين المجرمين والعملاء والخونة والقتلة والمرتزقة كالتالي:

أولاً القيادة والتحكم والسيطرة 4 دول:

وهي الدول المسيحية الصهيونية في العالم + كـيـان العدو اليهودي العبري وهي:

كـيـان العدو الصهيوني الإسرائيلي أمريكا بريطانيا موزمبيق

ثانياً القوة الصاروخية والطيران واقمار التجسس والأسلحة الفتاكة تم اسنادها الى 19 دولة نصرانية وهي:

فرنسا المانيا بولندا بلجيكا الدنمارك هولندا اليونان جورجيا كندا البرازيل كولومبيا الارغواي كينيا تنزانيا راوندا مدغشقر سيشيل الفلبين نيوزلندا “قارة أوقيانوسيا”

ثالثاً دول رأس حربة الهجوم نعاج المقبرة البحرية تم اسنادها الى الأنظمة الرسمية المتأسلمة من عرب التطبيع وأعراب الخيانة وعجم اخوان تركيا الماسونية وعددها 17 نظام رسمي بينها الخائن الفار هادي كالتالي:

مصر تركيا السعودية الامارات سلطنة عُمان ” حتى انت يا بروتس” الأردن باكستان السودان المغرب البحرين بنجلادش جزر القمر جيبوتي الصومال السنغال نيجيريا كازاخستان الدنبوع الفأر الخائن هادي والذي تحدث عن دوره بالقول:

” كان دوري بمؤتمر حوار دار الندوة هو تحديد كلمة السر لبدء الهجوم لإعادة السفينة روابي للحضن العبري أو حماية البحر والمحيط والكوكب من كارثة السفينة صافر، وقد اقترحت جملة: (زقرنا السفينة روابي) أو جملة (سننزل العلم الأيراني من سفينة صافر ونحمي المنطقة من عبث وخطورة الماليشيات)، لكن قائد القوات المشتركة الصديق العبري بيني غانتس الذي يقيد القوات المشتركة ويقيد التحالف العبري ويقيدنا ويقيد الملك سلمان ويقيد السيسي ويقيد الامارات ويقيدنحنا كلنا، استحسن ذلك وبشدة واعتمد كلمة السر التي اقترحتها انا، وبالواقع والحقيقة القوات المشتركة ماكانوش عارفين كيف بايحصلوا كلمة سر مناسبة وانا من انقذتهم من هذا الموقف.. تصفيق”

رابعاً دول الدعم اللوجستي وتضم عشرة مسميات لكيانات وجهات وأحلاف مؤيدة للصهيونية العالمية وهي:

الانتربول عمليات أتالانتا القيادة البحرية المتحالفة لحلف الناتو مركز الشحن التابع لحلف الناتو المجموعات البحرية الدائمة لحلف الناتو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مركز دمج المعلومات البحرية الإقليمي في الشرق منطقة الجنوب الأفريقي والمحيط الهندي المنتدى البحري الدولي لشركات النفط

خامساً 3 دول هندوسية وبمهمة اجلاء ومعالجة الجرحى والتخلص من الصرعى في البحر وبالمخالفة للطقوس الهندوسية وتضم الدول التالية:

الهند سنغافورة موريسيوش

سادساً – 4 دول بوذية وبمهام البرمجة والمراقبة والتقييم عن بعد وتشمل:

اليابان كوريا الجنوبية تايلاند سريلانكا

المفارقة أن دولتين مثل كازاخستان تقع في أوراسيا أي بين أوروبا وآسيا والمحاذية لروسيا والصين ومنغوليا ليست ساحلية، كما رواندا الإفريقية المحاذية لكينا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا ليست دولة ساحلية، وتشارك الدولتان في مناورات لحماية البحر الأحمر، “كيف يا ذاك.. مدري ياخي”.. “سوبهان الله” !.

وبعد توزيع المهام وإقرارها في المؤتمر الثالث عشر لدار الندوة بالقرن ال 21 الميلادي تمنى ابليس الرجيم وقرن الشيطان النجدي النجاح لتحالف القوات المشتركة وبقيادة اليهود والمسيحية الصهيونية وبمشاركة فعالة من نصارى العالم المادي والهندوس والبوذيين وجماعات التأسلم الاعرابي والعربي والاعجمي وإنجاز المهمة في المدة المحددة وألا تتجاوز شهر مارس 2022م. “وَیَمۡكُرُونَ وَیَمۡكُرُ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَیۡرُ ٱلۡمَـٰكِرِینَ”. (سورة الانفال جزء من الآية 30 ).

سجدة الشكر

فشلت مؤامرة دار الندوة في سالف الزمان وكانت الهجرة النبوية الشريفة الى وطن الأنصار الى قبائل اليمن الاوس والخزرج وامام العرب والاعراب واليهود وكفار مكة وأبو لهب وحمالة الحطب كان احتفاء واحتفال وبزامل يمني اصيل وعريق وخالد بطلع البدر علينا وجئتنا بالأمر المطاع.

وبالمثل وفي هذا الزمان والمكان الساحل الغربي التهامي اليمني الإيماني ستكون المقبرة البحرية للغزاة القدماء الجدد، وأمام سمع وبصر العالم كل العالم سيحتفي اهل يمن نفس الرحمن والإيمان وبزامل اصيل وعريق وخالد بالنصر الخالد والمبين وبوادر الانتصار قد لاحت وستتجلى اكثر واكثر وسنغرق المشروع الصهيوني في المياه الإقليمية اليمنية، وسنغرق الغزاة في مياه الساحل الغربي التهامي اليمني، وسندفن الغزاة الجدد في شواطئ ورمال امساحل امتهامي، وسجدة الشكر واجبة على القوم المؤمنين في اليمن والوطن العربي والأمة الإسلامية، واهل الفطرة الإنسانية بالعالم كل العالم، وسجل يا تاريخ هنا اليمن يمن مقبرة الغزاة بالبحر بعد الجبال والسهول والوديان والفيافي.. وعزيز يا يمن.