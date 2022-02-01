المشهد اليمني الأول

” خاص”

العدو الصهيوني يعلن

“افيخاي ادرعي ” ناطق جيش العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين المُحتلة وعلى حسابه تويتر يعلن بتغريدة عن :

” بدأ ما اسماه بالتمرين الدولي IMX بقيادة الاسطول البحري الامريكي بحيث ستشارك فيه نحو60 دولة بما في ذلك لأول مرة البحرية الاسرائيلية واضاف اليهودي ادرعي وقال : سيتدرب اسطول سفن الصورايخ ووحدة المهام تحت المائية مع الاسطول الامريكي الخامس في منطقة البحر الاحمر والتمرين سيعزز الامن في المنطقة والشراكة الاقليمية ”

اضخم مناورة

وفقاً لتغريدة على موقع الاسطول الخامس الامريكي اكدت البحرية الامريكية انطلاق اضخم مناورة في الشرق الاوسط والتي ستستمر لمدة 18 يوما وتضم 9000 فرد و50 سفينة من اكثر من 60 دولة ومنظمة مشاركة وبقيادة امريكا واسرائيل ومشاركة دول تحالف العدوان على اليمن السعودية والامارات ومصر والسودان والبحرين وكذلك سلطنة عمان وكانت مصادر اعلامية قد اشارت الى بدأ مناورات عسكرية من يوم 30 يناير 2022م على امتداد الساحل الغربي للبحر الاحمر وبمحاذاه المياة الاقليميةاليمنية .

تحالف العدوان بالحضن العبري الامريكي

بعد 7 سنوات عدوان من 17 دولة وبمسمى التحالف العربي عجزت الادوات العميلة عن سلخ الساحل الغربي عن اليمن وبمسميات وعنواوين ومبررات عده لاداعي لتكرارها وبقيادة العدو السعودي والاماراتي و كانت البداية بمسمى التحالف العربي والحضن العربي ثم انتقلت الى مسمى القوات المشتركة وبقيادة اسرائيل وامريكا وقد نسمع مسمى التحالف الدولي لاحقاً وبمناورة قد تستمر الى 17فبراير 2022م ويشار الى أن المناورة قد انطلقت بالتزامن مع اعلان الجيش الأمريكي بدء طلعات جوية في سماء اليمن كمؤشر على انغماس الامريكي اكثر واكثر في اليمن بعد فشل ادواتها المحلية والاقليمية

وقد تطول وتقصر مدة المناورة وبذلك يكون نوايا واهداف تحالف العدوان قد انكشف على حقيتها بالارتماء في الحضن العبري الامريكي وبمهام استعمارية صهيونية عدوانية لغزو واحتلال وسلخ الساحل الغربي عن اليمن كليا او جزئيا طبقا للمشروع الصهيوني بالقرن الواحد والعشرين وجعل البحر الاحمر وباب المندب بحيرة عسكرية مغلقة للصهاينة اليهود وحلفائهم للغزو والاحتلال والنهب والتقسيم والتمزيق وبكيانا ت مُطبعة مع الحضن العبري في نهاية المطاف بما يضمن تمدد الكيان الصهيوني ويكفل امنه واستقراره بالقرن 21م طبقا لصفقة عار القرن

اليمن تحذر

اعتبر اليمن أن المناورة هي جزءاً من التصعيد وعسكرة البحر الأحمر، وقال نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي الموشكي: نحذر من عسكرة دول العدوان للبحر الأحمر وإجرائهم مناورة بالقرب من مياهنا الإقليمية.

كلمة السر روابي

المناورات العسكرية انواع منها ردع واسلحة جديدة وتدريب ومنها مكر وخبث ودهاء صهيوني امريكي مكشوف ومفضوح بالتسخين وهجوم وغزو واحتلال تحت مسمى مناورات ومالذي جاء بالامريكي من اقصى الغرب الى اليمن وما الذي اتى باليهودي

كذلك بينما ابن البلاد المقاوم هو محتل وكهنوت وانقلابي ومتمرد في وطنه وقريته وحقله وكلمة السر للهجوم على اليمن هي سفينة روابي بمبرر تحريرها بعد فشل معزوفة تهديد خطوط التجارة البحرية العالمية في البحر الاحمر و باب المندب بعد فشل استجرار معزوفة خطر انفجار خزان صافر وخطره على خطوط الملاحة وكذلك الالغام والارهاب ..الخ ومابعد مغامره تحرير روابي الفاشلة ليس كما قبله .

المقبرة البحرية مؤشر النصر

نعم وكما اسلفنا من اول يوم وشهر وسنة عدوان بالقول ان نهاية العدوان سيكون في الساحل الغربي لليمن سيكون في المياة الاقليمية لليمن في البحر الاحمر سيكون في شواطئ الساحل الغربي سيكون بمقبرة بحرية لقوات مصرية وافريقية سوداء البشرة سيكون بمقبرة بحرية لنصارى ويهود وصهاينة اعراب وعرب ويمنيين من عملاء وخونة ومرتزقة

وكما اسلفنا من قبل 7 سنوات ان هناك اسلحة نوعية لدى المجاهدين المؤمنيين تنتظر الغزاة من اكثر من 60 دولة ولكل حادث حديث بنكهه العنفوان واليمن للانتصار عنوان وبمقبرة بحرية للغزاة الجدد القدماء وتذكرو ذلك ممتازاً

مصر اداة رخيصة للصهاينة

نتفق او نختلف مع مصر القرن العشرين او مصر القرن 21 بالنظام السياسي والعسكري وكان للزعيم جمال عبد الناصر مشروع قومي تحرري بالقرن العشرين وبدلا من توجيه قواته الى العدو الصهيوني المتواجد على الحدود المصرية ارسل الزعيم ناصر 70 الف جندي وضابط الى اليمن وتورطت مصر باليمن وسلمت بعدها اليمن للوصاية السعودية في اغسطس 1965م وكان احتلال صهيوني لشبة جزيرة سيناء عام 1967م وانتهى مشروع ناصر بالانبطاح في الكنيست الصهيوني وبنائبةه السادات 1979م واصبحت مصر حارس امني للصهاينة على غزة فلسطين واليوم

بالقرن ال21 يقال ان السيس له مشروع الجمهورية الثانية وكل يوم وشهر يفتتح ويدشن مشاريع الجمهورية الثانية فهل يكرر السيسي الخطأ القاتل و يتورط باليمن ثم سيناء هي الوطن البديل لغزة فلسطين بصفقة عار القرن بعدما استنزاف الصهيونية العالمية لمصر في اليمن بالقرن ال21بعد القرن ال20 … مصر اداة للمشروع الصهيوني مثلها مثل السعودية والامارات وقطر وتركيا . نعم اليمن للانتصار عنوان

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

1فبراير 2022م